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«Кулінарний шедевр»: українські прикордонники затримали контрабандиста з незвичним тортом. ВІДЕО

«Кулінарний шедевр»: українські прикордонники затримали контрабандиста з незвичним тортом. ВІДЕО
Вчора, 13 травня, в пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили торт, основним інгредієнтом якого були сигарети.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.

Кмітливий українець віз до Румунії гостинець – на вигляд звичайний торт «Наполеон», але виявилося, що «кулінарний шедевр» був приготований не за класичним рецептом.

Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху «солодкий десерт» був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте, мабуть, такий авторський «кулінарний витвір мистецтва» не потрапить до сторінок збірки рецептів.

Каверзний план 23-річного буковинця допоміг у пункті пропуску викрити сканер.

Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були виявлені в сумці для перенесення оргтехніки.

Товари, оцінені у понад 11 тисяч гривень, у чоловіка вилучили.


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Теги: контрабанда, незвичний торт, сигарки, прикордонники
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