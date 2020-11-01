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Сьогодні, 14 травня, на деяких вулицях Луцька не буде світла

Сьогодні, 14 травня, на деяких вулицях Луцька не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у п’ятниця, 14 травня, тимчасово не буде світла на деяких вулицях Луцька.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Так, з 14:30 до 15:30 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Словацького (частково), вул. Шевченка (частково), вул. Учительська, вул. Гайдамацька, вул. Прогресу, вул. Столярчука.

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла
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