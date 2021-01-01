Волинянин декілька років зберігав небезпечні артснаряди на власному подвір'ї
Сьогодні, 13:45
Учора, 13 травня, на Ратнівщині, оперативники виявили на подвір’ї пенсіонера 13 артилерійських снарядів калібру 105 мм. Усі боєприпаси часів Другої світової війни.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік пояснив, що снаряди він знайшов декілька років тому під час виконання господарських робіт на земельній ділянці неподалік власного будинку.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Боєприпаси вилучили та знищили.
«Під час огляду виявлених предметів встановлено, що вони відносяться до І категорії небезпечності – вкрай небезпечні. Їх транспортували на безпечну від населеного пункту відстань та знищили. Залишки снарядів після підриву вилучили для проведення в подальшому необхідних експертиз», – повідомив Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області.
Відомості за цим фактом зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік пояснив, що снаряди він знайшов декілька років тому під час виконання господарських робіт на земельній ділянці неподалік власного будинку.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Боєприпаси вилучили та знищили.
«Під час огляду виявлених предметів встановлено, що вони відносяться до І категорії небезпечності – вкрай небезпечні. Їх транспортували на безпечну від населеного пункту відстань та знищили. Залишки снарядів після підриву вилучили для проведення в подальшому необхідних експертиз», – повідомив Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області.
Відомості за цим фактом зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
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