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Волинянин декілька років зберігав небезпечні артснаряди на власному подвір'ї

Волинянин декілька років зберігав небезпечні артснаряди на власному подвір'ї
Учора, 13 травня, на Ратнівщині, оперативники виявили на подвір’ї пенсіонера 13 артилерійських снарядів калібру 105 мм. Усі боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Чоловік пояснив, що снаряди він знайшов декілька років тому під час виконання господарських робіт на земельній ділянці неподалік власного будинку.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Боєприпаси вилучили та знищили.

«Під час огляду виявлених предметів встановлено, що вони відносяться до І категорії небезпечності – вкрай небезпечні. Їх транспортували на безпечну від населеного пункту відстань та знищили. Залишки снарядів після підриву вилучили для проведення в подальшому необхідних експертиз», – повідомив Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області.

Відомості за цим фактом зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.


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Теги: артсняряди, Ратнівщина, сапери
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