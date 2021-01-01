Волинські дзюдоїсти здобули дві «бронзи» на кубку України
Сьогодні, 18:43
12-13 травня 2021 року у місті Київ пройшов Відкритий Кубок України з дзюдо. У змаганнях взяли участь спортсмени з України, Грузії, Литви, Кіпру та Туркменістану – всього 349 учасників.
Волинські дзюдоїсти здобули дві бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, 3 місце у ваговій категорії 48 кг серед жінок здобула Пащук Аліна та Гордієнко Олександр у ваговій категорії 100 + кг. Обидва призери є вихованцями ВОДЮСШ, тренери Бондарєв А.І., Бондарєва Л.С.
Зауважують, що 5 місце посів Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг та Гуленков Станіслав у ваговій категорії 81 кг. 7 позицію посіла Холод Наталія у ваговій категорії 78 кг. Тренер ШВСМ/СК Континіум Сікорський О.А.
Фото - ілюстративне
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Волинські дзюдоїсти здобули дві бронзові медалі, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, 3 місце у ваговій категорії 48 кг серед жінок здобула Пащук Аліна та Гордієнко Олександр у ваговій категорії 100 + кг. Обидва призери є вихованцями ВОДЮСШ, тренери Бондарєв А.І., Бондарєва Л.С.
Зауважують, що 5 місце посів Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг та Гуленков Станіслав у ваговій категорії 81 кг. 7 позицію посіла Холод Наталія у ваговій категорії 78 кг. Тренер ШВСМ/СК Континіум Сікорський О.А.
Фото - ілюстративне
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