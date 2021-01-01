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На Камінь-Каширщині через замикання електромережі горіла квартира

На Камінь-Каширщині через замикання електромережі горіла квартира
13 травня волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі – горіли будівлі у Прилісненській та Шацькій сільських громадах та 1 пожежу трав’яного настилу у Луцькому районі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

О 16:32 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Прилісне Камінь-Каширського району - горіла квартира на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. О 16:46 силами рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі ГУДСНС України у Волинській області працівників добровільної пожежної охорони села Сойне пожежа ліквідована. Внаслідок пожежі знищеное матрац, 3 крісла, речі домашнього вжитку, пошкоджені стіни на площі 32 м. За попередніми даними, пожежа виникла через коротке замикання електромережі.

Ще одну пожежу дерев’яної господарської будівлі, що трапилася о 16:50 у селі Світязь Шацької сільської громади Ковельського району, загасили вогнеборці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацька ГУДСНС України у Волинській області спільно із працівниками Шацького національного природного парку села Світязь та Державного лісового господарства селища Шацька. Пожежу локалізували о 17:04, ліквідували о 17:15. Вогонь знищив 25 м2 покрівлі, пошкодив деревообробний станок, речі домашнього вжитку.

Причина пожежі встановлюється.

А о 10:28 у селі Новостав Боратинської сільської громади Луцького району виникло загорання сухої трави на площі 12 гектарів осередками, яке вдалося ліквідувати о 14:29 працівникам 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька ГУДСНС України у Волинській області.

Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото - ілюстративне

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Теги: пожежі, рятувальники, Волинь
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