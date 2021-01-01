15 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження журналіст Святослав Лесюк (на фото), голова Волинського обласного відділення дитячого фонду України Олена Грінченко, заступник голови Рожищенської районної ради Раїса Кучмук, журналіст, інспектор управління патрульної поліції Луцька Дмитро Мандзюк.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Панас, Борис, Гліб, Зоя, Роман.
Бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
15 травня 1961 року відкрилася Луцька дитяча художня школа.
Цього ж дня 1965-го згідно з Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про заходи з поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування» та наказу Міністра торгівлі УРСР був створений Луцький технікум радянської торгівлі (зараз Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки).
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Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Панас, Борис, Гліб, Зоя, Роман.
Бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
15 травня 1961 року відкрилася Луцька дитяча художня школа.
Цього ж дня 1965-го згідно з Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про заходи з поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування» та наказу Міністра торгівлі УРСР був створений Луцький технікум радянської торгівлі (зараз Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки).
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