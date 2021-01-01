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Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ

Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Попереду – вихідні, тож буде можливість провести час із користю та задоволенням. Як варіант – зробити гарні по-весняному квіткові фото.

Останніми роками мейнстрімом стало їхати до Ужгорода, аби там помилуватися сакурами й зробити поруч з ними світлини. Утім, Луцьк вирішив не відставати й активно створює власні сакурові локації.

Пропонуємо перелік, аби мати орієнтир на вихідні.

Сакури від ПрАТ «Волиньобленерго» на вулиці Єршова, 4

Алею на Єршова торік власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. У цьому році подивитися на цвіт молоденьких сакур уже прибуває багато лучан та гостей міста.

«Навесні, коли природа прокидається, індустріальна вулиця Єршова приваблює красою по-японському. Сакура, а ще її називають японська вишня, – чудове дерево, яке квітне пишним багатопелюстковим цвітом ніжно-рожевого кольору. В старовинній японській легенді стверджується, що звичай милування квітучою сакурою продовжує життя людини до ста років», – ідеться у повідомлені на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці, де і поділилися світлинами.

Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ


«Японські вишні» у сквері поруч із ЦНАПом

Декілька років тому у сквері на вулиці П’ятницька Гірка, що поруч із Центром надання адміністративних послуг у місті Луцьку, представники влади і громади висадили невеличку алею сакур. Нині вона вже буяє рожевим цвітом. Тож вдасться зробити чудові світлини.

Фотографіями сакур із цієї локації поділився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ


Сакури на вулиці Теремнівській

Мабуть, найбільшою квітучістю сакур може похвалитися локація на вулиці Теремнівській, навпроти готелю «Кедем» та поруч із медико-діагностичним центром. Це місце вже стало однією з улюблених фотозон лучан, які щодня «засипають» соцмережі світлинами з сакурами.

Фотографіями у сакурах з вулиці Теремнівської поділилися Марина Балдич і Наталія Радзивилюк.

Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ

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Теги: сакури, локації, світлини, Луцьк, варте уваги
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