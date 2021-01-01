Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ

Попереду – вихідні, тож буде можливість провести час із користю та задоволенням. Як варіант – зробити гарні по-весняному квіткові фото.Останніми роками мейнстрімом стало їхати до Ужгорода, аби там помилуватися сакурами й зробити поруч з ними світлини. Утім, Луцьк вирішив не відставати й активно створює власні сакурові локації.Пропонуємо перелік, аби мати орієнтир на вихідні.Алею на Єршова торік власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. У цьому році подивитися на цвіт молоденьких сакур уже прибуває багато лучан та гостей міста.«Навесні, коли природа прокидається, індустріальна вулиця Єршова приваблює красою по-японському. Сакура, а ще її називають японська вишня, – чудове дерево, яке квітне пишним багатопелюстковим цвітом ніжно-рожевого кольору. В старовинній японській легенді стверджується, що звичай милування квітучою сакурою продовжує життя людини до ста років», – ідеться у повідомлені на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці, де і поділилися світлинами.Декілька років тому у сквері на вулиці П’ятницька Гірка, що поруч із Центром надання адміністративних послуг у місті Луцьку, представники влади і громади висадили невеличку алею сакур. Нині вона вже буяє рожевим цвітом. Тож вдасться зробити чудові світлини.Фотографіями сакур із цієї локації поділився Луцький міський головаМабуть, найбільшою квітучістю сакур може похвалитися локація на вулиці Теремнівській, навпроти готелю «Кедем» та поруч із медико-діагностичним центром. Це місце вже стало однією з улюблених фотозон лучан, які щодня «засипають» соцмережі світлинами з сакурами.Фотографіями у сакурах з вулиці Теремнівської поділилися