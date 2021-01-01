Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях зі спортингу
Сьогодні, 02:19
Волиняни взяли участь у всеукраїнських змаганнях із компакт-спортінгу (різновиду стендової стрільби) та показали хороші результати.
Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Змагання відбувалися на Рівненщині і тривали три дні. Поправлятися у своїх уміннях постріляти виявилося чимало охочих різного віку.
Були серед учасників і делегати любешівського товариства мисливців «Фенікс». Як повідомив на фейсбук-сторінції цієї ГО Антон Медведюк, вони здобули спортивні розряди. Зокрема, Вадим Куницький отримав 2 розряд, а Назар Медведюк – 3 розряд зі спортінгу.
До слова, нещодавно проходили ще одні змагання в СК «Сокіл». Так, у турнірі «Влучний постріл» любешівець Вадим Куницький отримав перемогу.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Змагання відбувалися на Рівненщині і тривали три дні. Поправлятися у своїх уміннях постріляти виявилося чимало охочих різного віку.
Були серед учасників і делегати любешівського товариства мисливців «Фенікс». Як повідомив на фейсбук-сторінції цієї ГО Антон Медведюк, вони здобули спортивні розряди. Зокрема, Вадим Куницький отримав 2 розряд, а Назар Медведюк – 3 розряд зі спортінгу.
До слова, нещодавно проходили ще одні змагання в СК «Сокіл». Так, у турнірі «Влучний постріл» любешівець Вадим Куницький отримав перемогу.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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