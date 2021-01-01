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У Луцьку зіткнулися мотоцикл та патрульне авто, є постраждалий. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися мотоцикл та патрульне авто, є постраждалий. ВІДЕО
Сьогодні, 14 травня, вдень у місті Луцьку на проспекті Відродження трапилася аварія за участю мотоцикліста та автомобіля патрульної поліції.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині, екіпажам патрульної поліції в радіоефір надійшла оперативна інформація про те, що на вулиці Рівненській рухається мотоцикл, керманич якого може бути причетним до злочину, яке розслідується слідчими в рамках кримінального провадження.

За інформацією стало відомо, що водія мотоцикла переслідують оперативні працівники з населеного пункту Липини, однак керманич не виконував законні вимоги про зупинку та продовжував рух вулицями міста, порушуючи ПДР та створюючи своїми діями загрозу іншим учасникам дорожнього руху.

Патрульні, отримавши орієнтування, помітили вказаний мотоцикл на проспекті Відродження.

Забезпечивши безпеку дорожнього руху, увімкнувши проблискові маячки синього та червоного кольору і спеціальний звуковий сигнал, патрульні сповільнили потік транспорту намагаючись здійснити зупинку мотоцикла. Однак, дії поліцейських та інших учасників дорожнього руху керманич мотоцикла ігнорував та продовжив рух, внаслідок чого здійснив зіткнення зі службовим автомобілем патрульної поліції.

У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а керманичу мотоцикла одразу викликали екстрену медичну допомогу.

На місце події працювалала слідчо-оперативну групу.

Деталі встановлюються.

Фото з місця події виклав користувач Fox Stream у спільноті "АвтоАндони Луцька".

Відео ДТП можна переглянути за цим посиланням.

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, мотоцикліст
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Коментарі 1
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Це винні полішуки поліцейські 100%, обнагліли хабарі беруть , відчувають свою непокарність!
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