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У луцьких підземеллях виявили старовинну знахідку

У луцьких підземеллях виявили старовинну знахідку
У Луцьку під час досліджень підземель Колегіуму єзуїтів виявили глечик, що, ймовірно, був виготовлений у ХVІІІ столітті.

Про це у фейсбуці повідомив заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.

За його словами, сьогодні, 15 травня, проводили попередні роботи щодо дослідження підземель третього ризаліту Колегіуму єзуїтів.

"До пари більшому знайшовся менший глечик, димлений, тонкостінний і неймовірно майстерно виконаний!) На перший погляд комплекс ХVІІІ століття, хоча можливе коригування. Попереду ще багато відкриттів", – зазначив Баюк.

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Теги: підземелля, Луцьк
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