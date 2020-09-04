У луцьких підземеллях виявили старовинну знахідку
Сьогодні, 16:54
У Луцьку під час досліджень підземель Колегіуму єзуїтів виявили глечик, що, ймовірно, був виготовлений у ХVІІІ столітті.
Про це у фейсбуці повідомив заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
За його словами, сьогодні, 15 травня, проводили попередні роботи щодо дослідження підземель третього ризаліту Колегіуму єзуїтів.
"До пари більшому знайшовся менший глечик, димлений, тонкостінний і неймовірно майстерно виконаний!) На перший погляд комплекс ХVІІІ століття, хоча можливе коригування. Попереду ще багато відкриттів", – зазначив Баюк.
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Про це у фейсбуці повідомив заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
За його словами, сьогодні, 15 травня, проводили попередні роботи щодо дослідження підземель третього ризаліту Колегіуму єзуїтів.
"До пари більшому знайшовся менший глечик, димлений, тонкостінний і неймовірно майстерно виконаний!) На перший погляд комплекс ХVІІІ століття, хоча можливе коригування. Попереду ще багато відкриттів", – зазначив Баюк.
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