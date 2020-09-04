У луцьких підземеллях виявили старовинну знахідку





Про це у фейсбуці повідомив заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.



За його словами, сьогодні, 15 травня, проводили попередні роботи щодо дослідження підземель третього ризаліту Колегіуму єзуїтів.



"До пари більшому знайшовся менший глечик, димлений, тонкостінний і неймовірно майстерно виконаний!) На перший погляд комплекс ХVІІІ століття, хоча можливе коригування. Попереду ще багато відкриттів", – зазначив Баюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час досліджень підземель Колегіуму єзуїтів виявили глечик, що, ймовірно, був виготовлений у ХVІІІ столітті.Про це у фейсбуці повідомив заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк"За його словами, сьогодні, 15 травня, проводили попередні роботи щодо дослідження підземель третього ризаліту Колегіуму єзуїтів."До пари більшому знайшовся менший глечик, димлений, тонкостінний і неймовірно майстерно виконаний!) На перший погляд комплекс ХVІІІ століття, хоча можливе коригування. Попереду ще багато відкриттів", – зазначив Баюк.

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