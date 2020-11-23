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У Луцьку на Кривому Валу запрацювала платна парковка: скількох водіїв оштрафували у перший день

У Луцьку на Кривому Валу запрацювала платна парковка: скількох водіїв оштрафували у перший день
За перший день роботи на майданчику для платного паркування, що вулиці Кривий Вал, винесли 26 постанов на водіїв, які не здійснили оплати за паркування авто.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Нагадуємо, майданчик на Кривому Валу на платній основі запрацював з 13 травня. Працює він з 7.00 до 17.00 щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів.

Вартість однієї години паркування складає 8 гривень. Оплату можна здійснити за допомогою двох паркоматів встановлених на даній вулиці, квитанцію про оплату необхідно залишити на панелі під лобовим склом автомобіля.

На власників транспортних засобів, які не здійснили оплати за паркування авто, чекає штраф 160 гривень.

Окрім того, звертають увагу, що на вказаному паркувальному майданчику нанесена спеціальна дорожня розмітка та встановлено дорожні знаки 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку». Тому за неправильну постановку автомобіля на паркувальному майданчику інспектори департаменту теж штрафуватимуть власників транспортних засобів згідно ч.1 ст.122 КУпАП, яка передбачає штраф 340 гривень. Таким чином, водій може отримати одразу дві постанови та штраф на суму 500 гривень у разі порушення Правил дорожнього руху.

З метою унеможливлення заїзду автомобілів на тротуар найближчим часом у вказаному місці будуть встановлені обмежувачі.

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Теги: платна парковка, Луцьк, штрафи
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