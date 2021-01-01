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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 травня
У Волинській області завтра, 15 травня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23° тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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