Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 15 травня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21° тепла.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21° тепла.
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