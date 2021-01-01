Греція відкриває кордони для українських туристів





Про це повідомляє



Рішенням уряду передбачаються винятки із заборони на в'їзд до Греції громадян третіх країн.



"Заборона... не поширюється на постійних мешканців таких країн: Австралія, Північна Македонія, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль, Канада, Білорусь, Бахрейн, Нова Зеландія, Південна Корея, Катар, Кувейт, Україна, Руанда, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Таїланд, які в'їжджають в країну будь-яким способом або будь-якими способами, за умови, що в'їзд до країни не обмежений окремими положеннями цього рішення", - йдеться у документі.



Також заборона не поширюється на громадян країн-членів ЄС та Шенгенської угоди.



Для в'їзду в країну потрібно, зокрема: заповнена PLF-форма за день до вильоту; довідка про щеплення; ПЛР-тест за 72 години до вильоту.



Посольство України у Греції також підтвердило цю інформацію, зазначивши, що "грецьким урядом щойно опубліковано рішення, відповідно до якого з 14 травня 2021 року громадянам України дозволено в’їзд до Греції".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристичний сезон у Греції офіційно відкривається після тривалого локдауну, який тривав майже пів року. Уряд країни опублікував рішення щодо дозволу в’їзду мандрівникам із третіх країн, і у переліку є Україна.Про це повідомляє УНН Рішенням уряду передбачаються винятки із заборони на в'їзд до Греції громадян третіх країн."Заборона... не поширюється на постійних мешканців таких країн: Австралія, Північна Македонія, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль, Канада, Білорусь, Бахрейн, Нова Зеландія, Південна Корея, Катар, Кувейт, Україна, Руанда, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Таїланд, які в'їжджають в країну будь-яким способом або будь-якими способами, за умови, що в'їзд до країни не обмежений окремими положеннями цього рішення", - йдеться у документі.Також заборона не поширюється на громадян країн-членів ЄС та Шенгенської угоди.Для в'їзду в країну потрібно, зокрема: заповнена PLF-форма за день до вильоту; довідка про щеплення; ПЛР-тест за 72 години до вильоту.Посольство України у Греції також підтвердило цю інформацію, зазначивши, що "грецьким урядом щойно опубліковано рішення, відповідно до якого з 14 травня 2021 року громадянам України дозволено в’їзд до Греції".

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