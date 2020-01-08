На Волині 13-й суд взяли під охорону





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Взяття під охорону тринадцятої за чисельністю об’єкта судової влади Волині відбулось урочисто з представленням колективу Камінь-Каширського районного суду співробітників Служби з дотриманням карантинних заходів.



Начальник територіального управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Служби Володимир Сюйва провів перший інструктаж для співробітників, які заступили на службу й наголосив на гідному й відповідальному несенні служби: "Щодня, заступаючи на службу у судовій установі, пам’ятайте про свій професійний обов’язок та гідне несення звання співробітника Служби судової охорони. Відтепер ви відповідаєте за безпеку кожного працівника суду та відвідувача, кожного, хто переступає поріг судової установи".



З вітальним словом до судових охоронців звернувся в.о. голови Камінь-Каширського районного суду Борис Гамула, який побажав їм успішного виконання завдань із забезпечення охорони та безпеки судової установи.



Робоча нарада, яка відбулася після закінчення урочистостей, дала можливість начальнику ТУ ССО у Волинській області Володимиру Сюйві та в.о. голові суду Борису Гамулі обговорити ряд питань та детально окреслити плани щодо проведення подальших спільних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 травня, співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області розпочали несення служби й забезпечення громадського порядку в приміщенні Камінь-Каширського районного суду.Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.Взяття під охорону тринадцятої за чисельністю об’єкта судової влади Волині відбулось урочисто з представленням колективу Камінь-Каширського районного суду співробітників Служби з дотриманням карантинних заходів.Начальник територіального управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Службипровів перший інструктаж для співробітників, які заступили на службу й наголосив на гідному й відповідальному несенні служби: "Щодня, заступаючи на службу у судовій установі, пам’ятайте про свій професійний обов’язок та гідне несення звання співробітника Служби судової охорони. Відтепер ви відповідаєте за безпеку кожного працівника суду та відвідувача, кожного, хто переступає поріг судової установи".З вітальним словом до судових охоронців звернувся в.о. голови Камінь-Каширського районного суду, який побажав їм успішного виконання завдань із забезпечення охорони та безпеки судової установи.Робоча нарада, яка відбулася після закінчення урочистостей, дала можливість начальнику ТУ ССО у Волинській області Володимиру Сюйві та в.о. голові суду Борису Гамулі обговорити ряд питань та детально окреслити плани щодо проведення подальших спільних заходів.

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