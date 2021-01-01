На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 19:54
Після довготривалого лікування помер ветеран АТО з Маневичів Юрій Рибачук.
Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у фейсбуці.
Чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у медзакладі з діагнозом - важка закрита черепно-мозкова травма.
Родина потребує коштів для поховання героя, тому звертається до небайдужих із проханням про допомогу.
Номер банківської картки сестри: 4149499135053450 (Рибачук Світлана Сергіївна)
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Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у фейсбуці.
Чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у медзакладі з діагнозом - важка закрита черепно-мозкова травма.
Родина потребує коштів для поховання героя, тому звертається до небайдужих із проханням про допомогу.
Номер банківської картки сестри: 4149499135053450 (Рибачук Світлана Сергіївна)
.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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