На Волині помер учасник АТО

Юрій Рибачук.



Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці "Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у фейсбуці.



Чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у медзакладі з діагнозом - важка закрита черепно-мозкова травма.



Родина потребує коштів для поховання героя, тому звертається до небайдужих із проханням про допомогу.



Номер банківської картки сестри: 4149499135053450 (Рибачук Світлана Сергіївна)

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