Три волинські села не мають автобусного сполучення з Луцьком. ВІДЕО





За словами місцевих жителів, автобус тут не їздить майже рік, — повідомляє



Жителька села Крижівка Любов Бойко каже: майже рік немає автобуса, який раніше їздив на маршруті "Луцьк-Годомичі" через Крижівку, Луків і Незвір. Від села до Рожища — 17 кілометрів, до Луцька - 40.



"Раніше я добиралася за годину до Рожища, а тепер, то я на велосипеді недокручую, бо більше як 65 років, то трудно", — каже жінка.



Багатодітна мама Ірина Кордиш розказує: через село в день проїздить два рейсові автобуси "Луцьк-Маневичі" і "Луцьк-Четвертня". Сісти на них не завжди вдається.



Графік руху зараз незручний, — каже Юрій Дідич з Крижівки. Раніше, ніж в половині десятої, люди не можуть доїхати на роботу до Луцька, та й додому повертаються пізно, о 21 годині. Було б добре, щоб автобус їхав о сьомій годині, — каже чоловік.



Колективне звернення забезпечити щоденний маршрут "Луцьк-Крижівка-Луцьк" передали до Рожищенської територіальної громади. Під документом підписалося 80 людей, розповіла Світлана Приймачок.



Ситуацію прокоментував перший заступник Рожищенського міського голови Віталій Поліщук: "Так, як повноваження з організації конкурсу по визначенню перевізників належить облдержадміністрації, ми це колективне звернення спрямували до облдержадміністрації 21 квітня. Відповіді офіційної не отримали".



Як вирішується питання транспортного сполучення між селами Крижівка-Луків-Незвір та Луцьком Суспільномупообіцяли прокоментувати у понеділок, 17 травня. Про це сказала керівниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації Карина Мариневич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі сіл Крижівка, Луків та Незвір Луцького району просять відновити автобусне сполучення з обласним центром і містом Рожище.За словами місцевих жителів, автобус тут не їздить майже рік, — повідомляє Суспільне Жителька села Крижівка Любов Бойко каже: майже рік немає автобуса, який раніше їздив на маршруті "Луцьк-Годомичі" через Крижівку, Луків і Незвір. Від села до Рожища — 17 кілометрів, до Луцька - 40."Раніше я добиралася за годину до Рожища, а тепер, то я на велосипеді недокручую, бо більше як 65 років, то трудно", — каже жінка.Багатодітна мама Ірина Кордиш розказує: через село в день проїздить два рейсові автобуси "Луцьк-Маневичі" і "Луцьк-Четвертня". Сісти на них не завжди вдається.Графік руху зараз незручний, — каже Юрій Дідич з Крижівки. Раніше, ніж в половині десятої, люди не можуть доїхати на роботу до Луцька, та й додому повертаються пізно, о 21 годині. Було б добре, щоб автобус їхав о сьомій годині, — каже чоловік.Колективне звернення забезпечити щоденний маршрут "Луцьк-Крижівка-Луцьк" передали до Рожищенської територіальної громади. Під документом підписалося 80 людей, розповіла Світлана Приймачок.Ситуацію прокоментував перший заступник Рожищенського міського голови Віталій Поліщук: "Так, як повноваження з організації конкурсу по визначенню перевізників належить облдержадміністрації, ми це колективне звернення спрямували до облдержадміністрації 21 квітня. Відповіді офіційної не отримали".Як вирішується питання транспортного сполучення між селами Крижівка-Луків-Незвір та Луцьком Суспільномупообіцяли прокоментувати у понеділок, 17 травня. Про це сказала керівниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації Карина Мариневич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію