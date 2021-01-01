Три волинські села не мають автобусного сполучення з Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Жителі сіл Крижівка, Луків та Незвір Луцького району просять відновити автобусне сполучення з обласним центром і містом Рожище.
За словами місцевих жителів, автобус тут не їздить майже рік, — повідомляє Суспільне.
Жителька села Крижівка Любов Бойко каже: майже рік немає автобуса, який раніше їздив на маршруті "Луцьк-Годомичі" через Крижівку, Луків і Незвір. Від села до Рожища — 17 кілометрів, до Луцька - 40.
"Раніше я добиралася за годину до Рожища, а тепер, то я на велосипеді недокручую, бо більше як 65 років, то трудно", — каже жінка.
Багатодітна мама Ірина Кордиш розказує: через село в день проїздить два рейсові автобуси "Луцьк-Маневичі" і "Луцьк-Четвертня". Сісти на них не завжди вдається.
Графік руху зараз незручний, — каже Юрій Дідич з Крижівки. Раніше, ніж в половині десятої, люди не можуть доїхати на роботу до Луцька, та й додому повертаються пізно, о 21 годині. Було б добре, щоб автобус їхав о сьомій годині, — каже чоловік.
Колективне звернення забезпечити щоденний маршрут "Луцьк-Крижівка-Луцьк" передали до Рожищенської територіальної громади. Під документом підписалося 80 людей, розповіла Світлана Приймачок.
Ситуацію прокоментував перший заступник Рожищенського міського голови Віталій Поліщук: "Так, як повноваження з організації конкурсу по визначенню перевізників належить облдержадміністрації, ми це колективне звернення спрямували до облдержадміністрації 21 квітня. Відповіді офіційної не отримали".
Як вирішується питання транспортного сполучення між селами Крижівка-Луків-Незвір та Луцьком Суспільномупообіцяли прокоментувати у понеділок, 17 травня. Про це сказала керівниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації Карина Мариневич.
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За словами місцевих жителів, автобус тут не їздить майже рік, — повідомляє Суспільне.
Жителька села Крижівка Любов Бойко каже: майже рік немає автобуса, який раніше їздив на маршруті "Луцьк-Годомичі" через Крижівку, Луків і Незвір. Від села до Рожища — 17 кілометрів, до Луцька - 40.
"Раніше я добиралася за годину до Рожища, а тепер, то я на велосипеді недокручую, бо більше як 65 років, то трудно", — каже жінка.
Багатодітна мама Ірина Кордиш розказує: через село в день проїздить два рейсові автобуси "Луцьк-Маневичі" і "Луцьк-Четвертня". Сісти на них не завжди вдається.
Графік руху зараз незручний, — каже Юрій Дідич з Крижівки. Раніше, ніж в половині десятої, люди не можуть доїхати на роботу до Луцька, та й додому повертаються пізно, о 21 годині. Було б добре, щоб автобус їхав о сьомій годині, — каже чоловік.
Колективне звернення забезпечити щоденний маршрут "Луцьк-Крижівка-Луцьк" передали до Рожищенської територіальної громади. Під документом підписалося 80 людей, розповіла Світлана Приймачок.
Ситуацію прокоментував перший заступник Рожищенського міського голови Віталій Поліщук: "Так, як повноваження з організації конкурсу по визначенню перевізників належить облдержадміністрації, ми це колективне звернення спрямували до облдержадміністрації 21 квітня. Відповіді офіційної не отримали".
Як вирішується питання транспортного сполучення між селами Крижівка-Луків-Незвір та Луцьком Суспільномупообіцяли прокоментувати у понеділок, 17 травня. Про це сказала керівниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації Карина Мариневич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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