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Міністр охорони здоров'я йде у відставку

Міністр охорони здоров'я йде у відставку
До Верховної Ради України надійшло подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це написала речниця голови парламенту Ольга Туній, - повідомляє Громадське радіо.

Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук раніше розповідала, що у травні у Раді можуть розглянути відставку Степанова. За її словами, вона проголосувала б за призначення головного санлікаря Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ.

Раніше міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і міністр транспорту Владислав Криклій написали заяви про відставку. За словами заступниці голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, вже є кандидатури на ці посади.

Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура повідомив, що 17 травня відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», на якому мають розглянути нові кандидатури на посади міністра економіки та міністра інфраструктури.

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Теги: МОЗ, Максим Степанов, відставка
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