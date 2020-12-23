В'ялять, сушать, консервують: на Волині господарство вирощує томати





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«Ми вирощуємо як тепличні, так і ґрунтові томати. На сьогодні це рентабельна культура. Астерікс F1 з відкритого ґрунту чудово підходить для переробки. У нас його в’ялять, сушать, консервують, додають у приправи», – розповіли заступник директора СТОВ ім. Лесі Українки Мирослав Цергер та агроном господарства Олександра Соломіна.



Розсаду тут висівали в касети 18 березня. Підтримували температуру не нижчу від 20–23 °C вдень та 16–18 °C уночі.



Висаджуватимуть у ґрунт за схемою 90 × 50 см. Пасинкуватимуть за потребою.



«У теплиці томати підв’язуємо на шпалеру. Ґрунтові ростуть без підв’язування, середня врожайність у них становить 25–30 т/га», – уточнили аграрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СТОВ ім. Лесі Українки, що в селі Колодяжне Волинської області – багатопрофільне господарство, має власну переробку. Серед іншого вирощує й томати, які виявилися рентабельними в умовах Волині: їх в’ялять, сушать, консервують, додають у приправи.Про це повідомляє AgroTimes «Ми вирощуємо як тепличні, так і ґрунтові томати. На сьогодні це рентабельна культура. Астерікс F1 з відкритого ґрунту чудово підходить для переробки. У нас його в’ялять, сушать, консервують, додають у приправи», – розповіли заступник директора СТОВ ім. Лесі Українки Мирослав Цергер та агроном господарства Олександра Соломіна.Розсаду тут висівали в касети 18 березня. Підтримували температуру не нижчу від 20–23 °C вдень та 16–18 °C уночі.Висаджуватимуть у ґрунт за схемою 90 × 50 см. Пасинкуватимуть за потребою.«У теплиці томати підв’язуємо на шпалеру. Ґрунтові ростуть без підв’язування, середня врожайність у них становить 25–30 т/га», – уточнили аграрії.

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