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В'ялять, сушать, консервують: на Волині господарство вирощує томати

В'ялять, сушать, консервують: на Волині господарство вирощує томати
СТОВ ім. Лесі Українки, що в селі Колодяжне Волинської області – багатопрофільне господарство, має власну переробку. Серед іншого вирощує й томати, які виявилися рентабельними в умовах Волині: їх в’ялять, сушать, консервують, додають у приправи.

Про це повідомляє AgroTimes.

«Ми вирощуємо як тепличні, так і ґрунтові томати. На сьогодні це рентабельна культура. Астерікс F1 з відкритого ґрунту чудово підходить для переробки. У нас його в’ялять, сушать, консервують, додають у приправи», – розповіли заступник директора СТОВ ім. Лесі Українки Мирослав Цергер та агроном господарства Олександра Соломіна.

Розсаду тут висівали в касети 18 березня. Підтримували температуру не нижчу від 20–23 °C вдень та 16–18 °C уночі.

Висаджуватимуть у ґрунт за схемою 90 × 50 см. Пасинкуватимуть за потребою.

«У теплиці томати підв’язуємо на шпалеру. Ґрунтові ростуть без підв’язування, середня врожайність у них становить 25–30 т/га», – уточнили аграрії.

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Теги: Волинь, сільське господарство
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