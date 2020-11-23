Псевдобанкіри ошукали волинянку





Про це повідомляє



12 травня ошуканою псевдо банківським працівником залишилась мешканка Ковельського району. Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.



Правоохоронці попереджають волинян:



- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.

- Не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шахраї, які представилися банківськими працівниками, ошукали жінку, виманивши у неї гроші.Про це повідомляє ПроКовель.

12 травня ошуканою псевдо банківським працівником залишилась мешканка Ковельського району. Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.Правоохоронці попереджають волинян:- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.- Не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

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