Без снігу і на асфальті: як у селі під Луцьком тренуються біатлоністи. ВІДЕО

Волинські біатлоністи активно готуються до літнього біатлонного сезону.Підготовка до змагань відбувається на Боратинському спорткомплексі. Серед спортменів – представники місцевої громади, - йдеться на сайті Боратинської ОТГЦьогоріч юні біатлоністи неодноразово підкорювали старти Всеукраїнських змагань та Чемпіонатів. Незважаючи на доволі скромний досвід, наші спортсмени продемонстрували хороші результати та гідно представили громаду.«Попереду у нас чимало планів – збори та тренування, виступи на літньому та зимовому Чемпіонатах України з біатлону та Чемпіонаті з лижних перегонів, - ділиться задумами наставник біатлоністів, голова Федерації біатлону Волині. – Дуже хороші результати та стрімкий ріст демонструютьта. Очікуємо, що вони проявлять себе якнайкраще».