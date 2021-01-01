Без снігу і на асфальті: як у селі під Луцьком тренуються біатлоністи. ВІДЕО
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Волинські біатлоністи активно готуються до літнього біатлонного сезону.
Підготовка до змагань відбувається на Боратинському спорткомплексі. Серед спортменів – представники місцевої громади, - йдеться на сайті Боратинської ОТГ
Цьогоріч юні біатлоністи неодноразово підкорювали старти Всеукраїнських змагань та Чемпіонатів. Незважаючи на доволі скромний досвід, наші спортсмени продемонстрували хороші результати та гідно представили громаду.
«Попереду у нас чимало планів – збори та тренування, виступи на літньому та зимовому Чемпіонатах України з біатлону та Чемпіонаті з лижних перегонів, - ділиться задумами наставник біатлоністів, голова Федерації біатлону Волині Микола Поліщук. – Дуже хороші результати та стрімкий ріст демонструють Назар Савонік та Дарина Казакова. Очікуємо, що вони проявлять себе якнайкраще».
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Підготовка до змагань відбувається на Боратинському спорткомплексі. Серед спортменів – представники місцевої громади, - йдеться на сайті Боратинської ОТГ
Цьогоріч юні біатлоністи неодноразово підкорювали старти Всеукраїнських змагань та Чемпіонатів. Незважаючи на доволі скромний досвід, наші спортсмени продемонстрували хороші результати та гідно представили громаду.
«Попереду у нас чимало планів – збори та тренування, виступи на літньому та зимовому Чемпіонатах України з біатлону та Чемпіонаті з лижних перегонів, - ділиться задумами наставник біатлоністів, голова Федерації біатлону Волині Микола Поліщук. – Дуже хороші результати та стрімкий ріст демонструють Назар Савонік та Дарина Казакова. Очікуємо, що вони проявлять себе якнайкраще».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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