На прикордонних територіях буде безкоштовне українське телебачення





Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, - пише



За його словами, після шифрування супутникового мовлення та перехід на цифрове телерадіомовлення, значна частина прикордонних територій опинилися поза зоною покриття мовлення українських каналів.



Як наслідок, для забезпечення 100% покриття території України та протидії російській пропаганді, Мінцифри спільно з Державною службою спеціального зв'язку ініціювали запуск Національної мережі цифрового мовлення Мультиплекс МХ-7. Запуск мережі з покриттям 95% території України має бути здійснений до кінця року.



За словами Федорова, дана мережа забезпечить доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів на всій території України. На окупованих територіях доступ до цифрового мовлення буде гарантованим у зоні дії ретрансляторів – смузі вздовж лінії зіткнення шириною в 25-30 кілометрів.



Доступ до мовлення в межах мультиплексу МХ-7 отримають всі державні канали та суспільний мовник. Комерційні канали матимуть доступ до трансляцій після проведення конкурсу.

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