Назвали причину звільнення міністра охорони здоров'я





Новим міністром охорони здоров'я ймовірно стане його заступник Віктор Ляшко, сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, - повідомляє



"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - сказав він.



Офіс президента був змушений увесь час втручатися в укладання договорів на поставки вакцин.



"І коли вони спілкувалися, вони неодноразово чули зворотний зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, на жаль, зверталося трохи пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, є і такі затримки в постачаннях. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб отримати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то потрібно міняти керівництво", - сказав Арахамія.



Він підтвердив, що ОП намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада. Арахамія вважає, що депутати проголосують за відставку.

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