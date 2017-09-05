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У луцький СІЗО з ізюмом надіслали наркотики. ФОТО

У луцький СІЗО з ізюмом надіслали наркотики. ФОТО
У Луцький слідчий ізолятор у пакунку з ізюмом під час перевірки знайшли наркотики.

Про це повідомляють на сторінці установи.

"13.05.2021 року в ході реалізації оперативної інформації в пакунку, який надійшов "Новою поштою" від громадянина К. громадянину К. було виявлено та вилучено три поліетиленові згортки, які знаходились в ізюмі у вигляді таблеток продовгуватої форми, ззовні схожі на наркотичний засіб "Суботекс", - йдеться у дописі на сторінці ізолятора.
У луцький СІЗО з ізюмом надіслали наркотики. ФОТО
У луцький СІЗО з ізюмом надіслали наркотики. ФОТО


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Теги: СІЗО, порушення
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