У луцький СІЗО з ізюмом надіслали наркотики. ФОТО

У Луцький слідчий ізолятор у пакунку з ізюмом під час перевірки знайшли наркотики.Про це повідомляють на сторінці установи."13.05.2021 року в ході реалізації оперативної інформації в пакунку, який надійшов "Новою поштою" від громадянина К. громадянину К. було виявлено та вилучено три поліетиленові згортки, які знаходились в ізюмі у вигляді таблеток продовгуватої форми, ззовні схожі на наркотичний засіб "Суботекс", - йдеться у дописі на сторінці ізолятора.