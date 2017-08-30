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Американка втратила 26 мільйонів доларів, бо випрала лотерейний квиток

Американка втратила 26 мільйонів доларів, бо випрала лотерейний квиток
У США жителька штату Каліфорнія виграла в лотереї SuperLotto Plus $26 млн, але не змогла звернутися за виграшем вчасно, оскільки випрала квиток разом з одягом, і від нього нічого не залишилося.

Розіграш відбувся 14 листопада, а 13 травня закінчився термін, за який можна було забрати приз, - повідомляє Факти ІСТV.

Відомо, що виграшний квиток було продано в одному з магазинів у передмісті Лос-Анджелеса Норуок. За виграшем ніхто не звернувся у призначений період – 180 днів. Про те, що за $26 млн ніхто не звернувся, повідомили американські телеканали.

12 травня в цей магазин прийшла жінка, яка сказала, що купила у них квиток, поклала в кишеню штанів, забула про нього і випрала одяг. У магазині підтвердили продаж квитка за допомогою запису з відеокамери. У компанії пообіцяли провести перевірку.

Представник California Lottery пояснила, що якщо квиток було втрачено, претендент може подати формальну заявку на виграш, але має надати суду докази, що цей квиток у нього був, наприклад, фотографії квитка з обох сторін.

Виграну суму $26 млн можна було отримати частинами або відразу, але з великим вирахуванням податків. Передбачалося, що якщо за виграшем ніхто не звернеться, цю суму перерахують державним школам.

Нелегальний бізнес функціонував просто на території місцевого торговельного центру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили шість одиниць комп’ютерного обладнання, яке використовували для проведення азартних ігор, a також гроші.

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Теги: курйоз, лотерея, США
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