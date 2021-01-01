Лікарі назвали найкориснішу позу для сну





Про це пише сайт



Наприклад, люди, які люблять спати на боці, самі собі допомагають при нетравленні, знижуючи таким чином гостроту симптомів кислотного рефлюксу, часто проявляється у вигляді печії. Однак в цьому випадку вони можуть заробити собі чимало мімічних зморшок, які можуть ставати все глибше через постійне вдавлення особи в подушку.



Любителі спати на спині відчувають полегшення при артриті і болях в суглобах, але в цій же позі вони будуть страждати від астми, хропіння, проблем з серцем і апное сну. Крім цього, дослідження показало, що люди, які сплять на спині, мають знижений вміст кисню в крові. Вони швидше дихають і тканини тіла позбавляються кисню, підвищуючи ймовірність розвитку респіраторних недуг.



Поза на боці з підігнутими колінами допоможе, якщо у людини болить поперек, проте вона ж подарує болі в шиї і головні болі.



А обіймаючи уві сні партнера, лежачи обличчям до його спини, вам вдасться впоратися зі стресом. Однак ночі, проведені в такій позі, призводять до болів у всьому тілі, особливо в плечах і спині. А ось, якщо ви спите на руці або грудей партнера, болів в шиї вам не уникнути.



Вибравши ж позу на животі ви позбудетеся від хропіння, але при цьому будете страждати від оніміння в руках. Також нерідкими гостями в такому положенні будуть болі в шиї. А для жіночої половини - це ще й постійне придавливание грудей, що веде до деформації форми бюста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міцний сон для людини є головним джерелом відпочинку. Однак будь-яка поза, в якій ми знаходимося під час сну, має як «плюси», так і «мінуси».Про це пише сайт medicina.ua. Наприклад, люди, які люблять спати на боці, самі собі допомагають при нетравленні, знижуючи таким чином гостроту симптомів кислотного рефлюксу, часто проявляється у вигляді печії. Однак в цьому випадку вони можуть заробити собі чимало мімічних зморшок, які можуть ставати все глибше через постійне вдавлення особи в подушку.Любителі спати на спині відчувають полегшення при артриті і болях в суглобах, але в цій же позі вони будуть страждати від астми, хропіння, проблем з серцем і апное сну. Крім цього, дослідження показало, що люди, які сплять на спині, мають знижений вміст кисню в крові. Вони швидше дихають і тканини тіла позбавляються кисню, підвищуючи ймовірність розвитку респіраторних недуг.Поза на боці з підігнутими колінами допоможе, якщо у людини болить поперек, проте вона ж подарує болі в шиї і головні болі.А обіймаючи уві сні партнера, лежачи обличчям до його спини, вам вдасться впоратися зі стресом. Однак ночі, проведені в такій позі, призводять до болів у всьому тілі, особливо в плечах і спині. А ось, якщо ви спите на руці або грудей партнера, болів в шиї вам не уникнути.Вибравши ж позу на животі ви позбудетеся від хропіння, але при цьому будете страждати від оніміння в руках. Також нерідкими гостями в такому положенні будуть болі в шиї. А для жіночої половини - це ще й постійне придавливание грудей, що веде до деформації форми бюста.

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