Лікарі назвали найкориснішу позу для сну
Сьогодні, 06:28
Міцний сон для людини є головним джерелом відпочинку. Однак будь-яка поза, в якій ми знаходимося під час сну, має як «плюси», так і «мінуси».
Про це пише сайт medicina.ua.
Наприклад, люди, які люблять спати на боці, самі собі допомагають при нетравленні, знижуючи таким чином гостроту симптомів кислотного рефлюксу, часто проявляється у вигляді печії. Однак в цьому випадку вони можуть заробити собі чимало мімічних зморшок, які можуть ставати все глибше через постійне вдавлення особи в подушку.
Любителі спати на спині відчувають полегшення при артриті і болях в суглобах, але в цій же позі вони будуть страждати від астми, хропіння, проблем з серцем і апное сну. Крім цього, дослідження показало, що люди, які сплять на спині, мають знижений вміст кисню в крові. Вони швидше дихають і тканини тіла позбавляються кисню, підвищуючи ймовірність розвитку респіраторних недуг.
Поза на боці з підігнутими колінами допоможе, якщо у людини болить поперек, проте вона ж подарує болі в шиї і головні болі.
А обіймаючи уві сні партнера, лежачи обличчям до його спини, вам вдасться впоратися зі стресом. Однак ночі, проведені в такій позі, призводять до болів у всьому тілі, особливо в плечах і спині. А ось, якщо ви спите на руці або грудей партнера, болів в шиї вам не уникнути.
Вибравши ж позу на животі ви позбудетеся від хропіння, але при цьому будете страждати від оніміння в руках. Також нерідкими гостями в такому положенні будуть болі в шиї. А для жіночої половини - це ще й постійне придавливание грудей, що веде до деформації форми бюста.
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Про це пише сайт medicina.ua.
Наприклад, люди, які люблять спати на боці, самі собі допомагають при нетравленні, знижуючи таким чином гостроту симптомів кислотного рефлюксу, часто проявляється у вигляді печії. Однак в цьому випадку вони можуть заробити собі чимало мімічних зморшок, які можуть ставати все глибше через постійне вдавлення особи в подушку.
Любителі спати на спині відчувають полегшення при артриті і болях в суглобах, але в цій же позі вони будуть страждати від астми, хропіння, проблем з серцем і апное сну. Крім цього, дослідження показало, що люди, які сплять на спині, мають знижений вміст кисню в крові. Вони швидше дихають і тканини тіла позбавляються кисню, підвищуючи ймовірність розвитку респіраторних недуг.
Поза на боці з підігнутими колінами допоможе, якщо у людини болить поперек, проте вона ж подарує болі в шиї і головні болі.
А обіймаючи уві сні партнера, лежачи обличчям до його спини, вам вдасться впоратися зі стресом. Однак ночі, проведені в такій позі, призводять до болів у всьому тілі, особливо в плечах і спині. А ось, якщо ви спите на руці або грудей партнера, болів в шиї вам не уникнути.
Вибравши ж позу на животі ви позбудетеся від хропіння, але при цьому будете страждати від оніміння в руках. Також нерідкими гостями в такому положенні будуть болі в шиї. А для жіночої половини - це ще й постійне придавливание грудей, що веде до деформації форми бюста.
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