В Україні за добу майже втричі більше людей одужало від коронавірусу, аніж захворіло

6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники, повідомив у фейсбуці очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 2197 осіб;летальних випадків – 322;одужало – 17 202 особи;здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 150 244 особи;одужало – 1 849 803 особи;летальних випадків – 47 942;проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні. 936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 14 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 553 415 людей.