Алергія передається у спадок: волинська лікарка – про сезонну недугу





Чи можливо вберегтися від проявів алергії та чи можливо повністю позбутися недуги, розповіла лікарка-алергологиня Волинської обласної клінічної лікарні Оксани Критюк, пише



– Що таке алергія? Як багато людей мають алергічні реакції?



– Алергія – це імунна реакція організму на алерген. Алергени можна розподілити на такі групи:



Побутові (домашній пил, книжковий пил)

Епідермальні (хутро, пух, пір’я)

Пилкові (пилок рослин)

Харчові (будь-який харчові продукти, особливо молоко, яйця, морепродукти)

Інсектні (таргани, комарі, павуки)

Лікарські препарати

Кількість хворих на алергічні хвороби багато. ВООЗ навіть оголосили алергію хворобою 21 століття, за поширеністю вона займає четверте місце у світі після серцево-судинних патологій, новоутворів та травм.



– Як порадите «алергікам» жити у період цвітіння?



– Люди, які страждають на сезонну алергію, повинні зменшити перебування на дворі у ранні години (до 11 години), коли найбільша концентрація пилку у повітрі. Також можна використовувати маски та окуляри для запобігання потрапляння алергенів пилку на слизові оболонки очей та носу. Варто робити сольові промивання сльозової оболонки, обмежити провітрювання приміщень в ранкові години та робити вологі прибирання. При наявності проявів сезонної алергії потрібно звернутися до лікаря.



– Як алергія впливає на нюх?



– Якщо у пацієнта є прояви алергічного риніту (ускладнене носове дихання, свербіж носу, чхання), нюх може частково або повністю втрачатися.



– Чи можна вилікувати алергію назавжди?



– При правильному підході до діагностики та лікуванні можливо зменшити прояви хвороби до мінімальних та викликати тривалу ремісію. Хорошим способом лікування є алерген специфічна імунна терапія – це прийом алергенів, які провокують алергію. Імунна система перестає реагувати на цей алерген і не виробляє специфічний імуноглобулін. Цей метод лікування дає результат у 80%. Натомість антигістамінні та гормональні препарати працюють із симптомами алергії.



– Алергія передається у спадок?



– Так. Якщо в обох батьків є алергічні прояви, у дитини ризик захворіти – 70%. Якщо один з батьків хворий на цю недугу, ризик складає до 40%. Зараз проводять дослідження про виявлення генів, які провокують розвиток алергічних хвороб.



– У якому віці алергія проявляється найчастіше?



– Може з'явитися у будь-якому віці, але найчастіше проявляється в дитинстві.



– Як визначити на що саме у людини алергія, якщо вона, наприклад, проявляється у період цвітіння рослин?



– Якщо пацієнт має прояви сезонної алергії (чхання, кашель, сльозогінність, ускладнене носове дихання, напади ядухи), які повторюються з року в рік приблизно в один і той же період, то слід звернутися до лікаря алерголога, який проведе всі необхідні обстеження та допоможе визначити причинний алерген. Проводиться молекулярна алергодіагностика.



– Чи стрес може спровокувати розвиток алергії?



– Ні, розвиток самої алергічної реакції стрес не може викликати, оскільки алергія – це реакція імунної системи організму на певний алерген. Стрес може посилити прояви уже наявної проблеми.



– Чи можна якось вберегтися від алергії?



– Людям, які схильні до алергічних реакцій, потрібно правильно облаштувати свій побут, своє помешкання, підібрати харчування та обмежити контакти з алергенами. Важливо не займатися самолікуванням, не вживати самостійно вітамінних препаратів, БАДів, препаратів на травах та антибіотиків. Таким чином можна вберегтися від алергії.



– Чи може один вид алергії спровокувати появу іншого?



– Так. Якщо в людини є одна алергія, ризик появи іншої – значно вищий. Імунна система вже готова реагувати на будь-які речовини і починає синтезувати імуноглобуліни. Часто є пацієнти, які мають алергію майже на все. Таке явище в медицині називають полі сенсибілізацією. При такому діагнозі пацієнт має бути особливо обережним і при появі будь-яких симптомів алергії повинен одразу звертатися за допомогою до лікаря.



– Які є методи діагностування алергії і коли найкраще робити алергопроби?



– Діагностувати алергію можна у будь-який час. Лікар збирає скарги та аналізи, проводить шкірні плік-тести (алергопроби), визначає рівень специфічних антитіл у крові та здійснює молекулярну алергодіагностику. При необхідності роблять додаткові обстеження: рентгенографію грудної клітки чи комп’ютерну томографію. Результат плік-тесту отримують за 15 хвилин. Тест можна робити на руці або на спині.



Протипоказаннями для проведення тестів є:



захворювання в період загострення, наприклад алергічна астма

прийом антигістамінних препаратів. Для об'єктивних результатів потрібно перестати приймати препарати на 7-10 днів

гормони – перерва прийому 2 тижні.



Діана КОСТЮК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 4% людей страждають на сезонну алергію. Особливого гостро ця недуга відчувається у період цвітіння рослин. Це алергічне захворювання, яке викликане рослинним пилком і характеризується гострими запальними змінами слизової оболонки дихальних шляхів та очей.Чи можливо вберегтися від проявів алергії та чи можливо повністю позбутися недуги, розповіла лікарка-алергологиня Волинської обласної клінічної лікарні, пише Район.Медицина – Алергія – це імунна реакція організму на алерген. Алергени можна розподілити на такі групи:Побутові (домашній пил, книжковий пил)Епідермальні (хутро, пух, пір’я)Пилкові (пилок рослин)Харчові (будь-який харчові продукти, особливо молоко, яйця, морепродукти)Інсектні (таргани, комарі, павуки)Лікарські препаратиКількість хворих на алергічні хвороби багато. ВООЗ навіть оголосили алергію хворобою 21 століття, за поширеністю вона займає четверте місце у світі після серцево-судинних патологій, новоутворів та травм.– Люди, які страждають на сезонну алергію, повинні зменшити перебування на дворі у ранні години (до 11 години), коли найбільша концентрація пилку у повітрі. Також можна використовувати маски та окуляри для запобігання потрапляння алергенів пилку на слизові оболонки очей та носу. Варто робити сольові промивання сльозової оболонки, обмежити провітрювання приміщень в ранкові години та робити вологі прибирання. При наявності проявів сезонної алергії потрібно звернутися до лікаря.– Якщо у пацієнта є прояви алергічного риніту (ускладнене носове дихання, свербіж носу, чхання), нюх може частково або повністю втрачатися.– При правильному підході до діагностики та лікуванні можливо зменшити прояви хвороби до мінімальних та викликати тривалу ремісію. Хорошим способом лікування є алерген специфічна імунна терапія – це прийом алергенів, які провокують алергію. Імунна система перестає реагувати на цей алерген і не виробляє специфічний імуноглобулін. Цей метод лікування дає результат у 80%. Натомість антигістамінні та гормональні препарати працюють із симптомами алергії.– Так. Якщо в обох батьків є алергічні прояви, у дитини ризик захворіти – 70%. Якщо один з батьків хворий на цю недугу, ризик складає до 40%. Зараз проводять дослідження про виявлення генів, які провокують розвиток алергічних хвороб.– Може з'явитися у будь-якому віці, але найчастіше проявляється в дитинстві.– Якщо пацієнт має прояви сезонної алергії (чхання, кашель, сльозогінність, ускладнене носове дихання, напади ядухи), які повторюються з року в рік приблизно в один і той же період, то слід звернутися до лікаря алерголога, який проведе всі необхідні обстеження та допоможе визначити причинний алерген. Проводиться молекулярна алергодіагностика.– Ні, розвиток самої алергічної реакції стрес не може викликати, оскільки алергія – це реакція імунної системи організму на певний алерген. Стрес може посилити прояви уже наявної проблеми.– Людям, які схильні до алергічних реакцій, потрібно правильно облаштувати свій побут, своє помешкання, підібрати харчування та обмежити контакти з алергенами. Важливо не займатися самолікуванням, не вживати самостійно вітамінних препаратів, БАДів, препаратів на травах та антибіотиків. Таким чином можна вберегтися від алергії.– Так. Якщо в людини є одна алергія, ризик появи іншої – значно вищий. Імунна система вже готова реагувати на будь-які речовини і починає синтезувати імуноглобуліни. Часто є пацієнти, які мають алергію майже на все. Таке явище в медицині називають полі сенсибілізацією. При такому діагнозі пацієнт має бути особливо обережним і при появі будь-яких симптомів алергії повинен одразу звертатися за допомогою до лікаря.– Діагностувати алергію можна у будь-який час. Лікар збирає скарги та аналізи, проводить шкірні плік-тести (алергопроби), визначає рівень специфічних антитіл у крові та здійснює молекулярну алергодіагностику. При необхідності роблять додаткові обстеження: рентгенографію грудної клітки чи комп’ютерну томографію. Результат плік-тесту отримують за 15 хвилин. Тест можна робити на руці або на спині.Протипоказаннями для проведення тестів є:захворювання в період загострення, наприклад алергічна астмаприйом антигістамінних препаратів. Для об'єктивних результатів потрібно перестати приймати препарати на 7-10 днівгормони – перерва прийому 2 тижні.Діана КОСТЮК

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