Мотоциклісту, який їздив п'яним на Волині, «впаяли» 40 тисяч штрафу і забрали посвідчення водія





Про це йдеться в постанові суду від 29 квітня, пише



Чоловік, бувши двічі протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння, 1 березня о 9:43 на 44 кілометрі +500 метрів автомобільної дороги Т-03-02 керував мотоциклом «Спарк» в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 3 статтею 130 КУпАП.



На розгляд справи мотоцикліст не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений; заяв чи клопотань щодо змісту протоколу та процедури його розгляду не подав.



Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, результатом алкотесту «Драгер» з результатом тесту 0,47 проміле, актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, письмовими поясненнями порушника та свідків, відеозаписом події.



Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 130 КУпАП, і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40,8 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений відділенням поліції №1 (м. Любомль) протокол про притягнення до адміністративної відповідальності мотоцикліста, який кермував напідпитку та трасі між Любомлем та Куснищами.Про це йдеться в постанові суду від 29 квітня, пише Район.Любомль Чоловік, бувши двічі протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння, 1 березня о 9:43 на 44 кілометрі +500 метрів автомобільної дороги Т-03-02 керував мотоциклом «Спарк» в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 3 статтею 130 КУпАП.На розгляд справи мотоцикліст не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений; заяв чи клопотань щодо змісту протоколу та процедури його розгляду не подав.Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, результатом алкотесту «Драгер» з результатом тесту 0,47 проміле, актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, письмовими поясненнями порушника та свідків, відеозаписом події.Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 130 КУпАП, і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40,8 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

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