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Мотоциклісту, який їздив п'яним на Волині, «впаяли» 40 тисяч штрафу і забрали посвідчення водія

Мотоциклісту, який їздив п'яним на Волині, «впаяли» 40 тисяч штрафу і забрали посвідчення водія
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений відділенням поліції №1 (м. Любомль) протокол про притягнення до адміністративної відповідальності мотоцикліста, який кермував напідпитку та трасі між Любомлем та Куснищами.

Про це йдеться в постанові суду від 29 квітня, пише Район.Любомль.

Чоловік, бувши двічі протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння, 1 березня о 9:43 на 44 кілометрі +500 метрів автомобільної дороги Т-03-02 керував мотоциклом «Спарк» в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 3 статтею 130 КУпАП.

На розгляд справи мотоцикліст не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений; заяв чи клопотань щодо змісту протоколу та процедури його розгляду не подав.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, результатом алкотесту «Драгер» з результатом тесту 0,47 проміле, актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, письмовими поясненнями порушника та свідків, відеозаписом події.

Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 130 КУпАП, і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40,8 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

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Теги: п'яний за кермом, мотоцикліст
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