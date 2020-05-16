Повідомили, скільки батьків за місяць скористалися послугою «єМалятко» на Волині

97% батьків новонароджених у Львівській, Волинській і Рівненській областях у квітні скористалися сервісом “єМалятко”.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.2 456 малюків, народження яких зареєстрували у квітні 2021 року у Львівській, Рівненській і Волинській областях, свої перші документи отримали завдяки послузі “єМалятко”. Це - 97 % усіх дітей, які з’явилися на світ у другому місяці весни.- У Львівській області у квітні 1268 актових записів про народження, 1228 з них зареєстрували в рамках послуги “єМалятко”;- у Рівненській області зареєстрували 652 народження, 634 з них - в рамках послуги “єМалятко”;- у Волинській області зареєстрували 612 народжень, 594 з них - в рамках послуги “єМалятко”.Нагадаємо, сервіс єМалятко об’єднує 9 державних послуг, дві з них обов’язкові, інші - доступні на вибір.Базові послуги - державна реєстрація народження дитини та визначення її походження.Послуги на вибір:- реєстрація місця проживання дитини;- призначення державної допомоги при народженні дитини;- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;-внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;-реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; -видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; -внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.Замовити послугу “єМалятко” можна у закладах охорони здоров’я, відділах ДРАЦС, ЦНАП та онлайн через портал Дія.