Що таке сатурація і чому важливо її контролювати під час ковіду: пояснення луцької лікарки
Сьогодні, 17:46
Сімейний лікар Анастасія Тимощук розповіла, що таке сатурація, чому треба її контролювати під час коронавірусу і до чого тут пульсоксиметр.
Про це інформують на сторінці КП "Луцький ЦПМСД" у фейсбуці.
За словами лікарки, зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 в Україні зростає попит не лише на вітаміни та жарознижувальні препарати, а й на пульсоксиметри. Більшість лікарів дійсно радять придбати цей прилад, щоб контролювати рівень кисню в крові самостійно.
Який показник сатурації у здорової людини?
Рівень кисню в крові (сатурація) у здорової людини має бути 95-99%.
«Проте є люди з хронічними захворюваннями легень, серцево-судинною недостатністю, у них сатурація може бути 92-94% — для них це норма», — зазначає лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.
За словами лікаря, будь-яка дихальна недостатність призводить до зниження сатурації, тому рівень кисню в крові не є діагностичним критерієм при визначенні коронавірусу.
Чому при COVID-19 важливо вимірювати й контролювати рівень кисню в крові?
Сатурація відбиває ступінь дихальної нестачі. Низький показник сатурації є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з коронавірусом.
«Це один з основних критеріїв, за яким ми стежимо, якщо в людини коронавірус. Краще купити пульсоксиметр, ніж постійно ходити на КТ чи пити антибіотики», — каже Дубров.
Якщо в людини сатурація опустилася до 92%, її треба госпіталізувати. У такому разі, за словами лікаря, хворому вже треба проводити оксигенотерапію.
Як швидко може знижуватися сатурація?
Сергій Дубров пояснює: сатурація може поступово знижуватися годинами, інколи навіть днями. Часто можна спостерігати зниження сатурації на 1-2% за день.
«Якщо виникає ускладнення, наприклад, тромбоутворення легеневої артерії, то рівень кисню в крові може за лічені хвилини знизитися до критичних показників. У наших хворих найчастіше погіршення ситуації пов'язане з такими тромбоутвореннями», — розповідає лікар.
Як користуватися приладом і скільки він коштує?
Щоб виміряти рівень кисню в крові, треба розмістити пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця домінантної руки. Більшість лікарів розміщують його на вказівних пальцях.
Далі натиснути кнопку й почекати декілька секунд. На екрані з’являться дві цифри — верхня буде показувати відсоток кисню в крові, а нижня — пульс.
Вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на стіл чи ліжко.
Ціни на пульсоксиметри зараз починаються від 300 гривень і можуть сягати 1200 гривень. Раніше, за словами Сергія Дуброва, вони коштували $10-15 (280-450 гривень).
Лікарі переважно користуються Masimo — це один зі світових лідерів.
Чи може пульсоксиметр показувати неправильний результат?
Так. Крім технічних проблем пристрою, це може бути викликано неправильною підготовкою людини до вимірювання кисню в крові.
Пульсоксиметр може показати низьку сатурацію після фізичних навантажень або виснажливої роботи. Крім того, пристрій показуватиме хибний результат, якщо рука хворого холодна — відбувається звуження судин. Якщо нігті пошкоджені або вкриті гель-лаком, це також впливатиме на показник.
Якщо пацієнт дихає через мокрий респіратор або його маска погано пропускає повітря, це теж може вплинути на рівень кисню в крові й, відповідно, на показники пульсоксиметра.
Краще вимірювати сатурацію повторно через декілька хвилин після першої спроби, щоб мати точніший результат, наголосила Анастасія Тимощук.
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Про це інформують на сторінці КП "Луцький ЦПМСД" у фейсбуці.
За словами лікарки, зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 в Україні зростає попит не лише на вітаміни та жарознижувальні препарати, а й на пульсоксиметри. Більшість лікарів дійсно радять придбати цей прилад, щоб контролювати рівень кисню в крові самостійно.
Який показник сатурації у здорової людини?
Рівень кисню в крові (сатурація) у здорової людини має бути 95-99%.
«Проте є люди з хронічними захворюваннями легень, серцево-судинною недостатністю, у них сатурація може бути 92-94% — для них це норма», — зазначає лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.
За словами лікаря, будь-яка дихальна недостатність призводить до зниження сатурації, тому рівень кисню в крові не є діагностичним критерієм при визначенні коронавірусу.
Чому при COVID-19 важливо вимірювати й контролювати рівень кисню в крові?
Сатурація відбиває ступінь дихальної нестачі. Низький показник сатурації є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з коронавірусом.
«Це один з основних критеріїв, за яким ми стежимо, якщо в людини коронавірус. Краще купити пульсоксиметр, ніж постійно ходити на КТ чи пити антибіотики», — каже Дубров.
Якщо в людини сатурація опустилася до 92%, її треба госпіталізувати. У такому разі, за словами лікаря, хворому вже треба проводити оксигенотерапію.
Як швидко може знижуватися сатурація?
Сергій Дубров пояснює: сатурація може поступово знижуватися годинами, інколи навіть днями. Часто можна спостерігати зниження сатурації на 1-2% за день.
«Якщо виникає ускладнення, наприклад, тромбоутворення легеневої артерії, то рівень кисню в крові може за лічені хвилини знизитися до критичних показників. У наших хворих найчастіше погіршення ситуації пов'язане з такими тромбоутвореннями», — розповідає лікар.
Як користуватися приладом і скільки він коштує?
Щоб виміряти рівень кисню в крові, треба розмістити пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця домінантної руки. Більшість лікарів розміщують його на вказівних пальцях.
Далі натиснути кнопку й почекати декілька секунд. На екрані з’являться дві цифри — верхня буде показувати відсоток кисню в крові, а нижня — пульс.
Вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на стіл чи ліжко.
Ціни на пульсоксиметри зараз починаються від 300 гривень і можуть сягати 1200 гривень. Раніше, за словами Сергія Дуброва, вони коштували $10-15 (280-450 гривень).
Лікарі переважно користуються Masimo — це один зі світових лідерів.
Чи може пульсоксиметр показувати неправильний результат?
Так. Крім технічних проблем пристрою, це може бути викликано неправильною підготовкою людини до вимірювання кисню в крові.
Пульсоксиметр може показати низьку сатурацію після фізичних навантажень або виснажливої роботи. Крім того, пристрій показуватиме хибний результат, якщо рука хворого холодна — відбувається звуження судин. Якщо нігті пошкоджені або вкриті гель-лаком, це також впливатиме на показник.
Якщо пацієнт дихає через мокрий респіратор або його маска погано пропускає повітря, це теж може вплинути на рівень кисню в крові й, відповідно, на показники пульсоксиметра.
Краще вимірювати сатурацію повторно через декілька хвилин після першої спроби, щоб мати точніший результат, наголосила Анастасія Тимощук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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