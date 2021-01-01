Що таке сатурація і чому важливо її контролювати під час ковіду: пояснення луцької лікарки

Сімейний лікаррозповіла, що таке сатурація, чому треба її контролювати під час коронавірусу і до чого тут пульсоксиметр.Про це інформують на сторінці КП "Луцький ЦПМСД" у фейсбуці.За словами лікарки, зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 в Україні зростає попит не лише на вітаміни та жарознижувальні препарати, а й на пульсоксиметри. Більшість лікарів дійсно радять придбати цей прилад, щоб контролювати рівень кисню в крові самостійно.Рівень кисню в крові (сатурація) у здорової людини має бути 95-99%.«Проте є люди з хронічними захворюваннями легень, серцево-судинною недостатністю, у них сатурація може бути 92-94% — для них це норма», — зазначає лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.За словами лікаря, будь-яка дихальна недостатність призводить до зниження сатурації, тому рівень кисню в крові не є діагностичним критерієм при визначенні коронавірусу.Сатурація відбиває ступінь дихальної нестачі. Низький показник сатурації є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з коронавірусом.«Це один з основних критеріїв, за яким ми стежимо, якщо в людини коронавірус. Краще купити пульсоксиметр, ніж постійно ходити на КТ чи пити антибіотики», — каже Дубров.Якщо в людини сатурація опустилася до 92%, її треба госпіталізувати. У такому разі, за словами лікаря, хворому вже треба проводити оксигенотерапію.Сергій Дубров пояснює: сатурація може поступово знижуватися годинами, інколи навіть днями. Часто можна спостерігати зниження сатурації на 1-2% за день.«Якщо виникає ускладнення, наприклад, тромбоутворення легеневої артерії, то рівень кисню в крові може за лічені хвилини знизитися до критичних показників. У наших хворих найчастіше погіршення ситуації пов'язане з такими тромбоутвореннями», — розповідає лікар.Щоб виміряти рівень кисню в крові, треба розмістити пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця домінантної руки. Більшість лікарів розміщують його на вказівних пальцях.Далі натиснути кнопку й почекати декілька секунд. На екрані з’являться дві цифри — верхня буде показувати відсоток кисню в крові, а нижня — пульс.Вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на стіл чи ліжко.Ціни на пульсоксиметри зараз починаються від 300 гривень і можуть сягати 1200 гривень. Раніше, за словами Сергія Дуброва, вони коштували $10-15 (280-450 гривень).Лікарі переважно користуються Masimo — це один зі світових лідерів.Так. Крім технічних проблем пристрою, це може бути викликано неправильною підготовкою людини до вимірювання кисню в крові.Пульсоксиметр може показати низьку сатурацію після фізичних навантажень або виснажливої роботи. Крім того, пристрій показуватиме хибний результат, якщо рука хворого холодна — відбувається звуження судин. Якщо нігті пошкоджені або вкриті гель-лаком, це також впливатиме на показник.Якщо пацієнт дихає через мокрий респіратор або його маска погано пропускає повітря, це теж може вплинути на рівень кисню в крові й, відповідно, на показники пульсоксиметра.Краще вимірювати сатурацію повторно через декілька хвилин після першої спроби, щоб мати точніший результат, наголосила Анастасія Тимощук.