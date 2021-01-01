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У Нідерландах виставили на продаж плавучу «Волинянку»

У Нідерландах виставили на продаж плавучу «Волинянку»
На сайті Reezocar виставили оголошення про продаж плавучого ЛуАЗ 967М 1983 року.

За нього хочуть 14 000 євро, пише Обозреватель.

Позашляховик перебуває в Нідерландах, і там він і зареєстрований. Знайти такий автомобіль дуже непросто, тому його рідкість пояснює таку високу ціну.

Також серед унікальних особливостей моделі те, що вона має пробіг лише 3824 км. Зовні автомобіль оброблений сірою фарбою, а інтер’єр отримав чорну оббивку. Двигун 967М видає 39 кінських сил.

У Нідерландах виставили на продаж плавучу «Волинянку»

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Теги: волинянка, авто
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