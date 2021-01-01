У Нідерландах виставили на продаж плавучу «Волинянку»





За нього хочуть 14 000 євро, пише



Позашляховик перебуває в Нідерландах, і там він і зареєстрований. Знайти такий автомобіль дуже непросто, тому його рідкість пояснює таку високу ціну.



Також серед унікальних особливостей моделі те, що вона має пробіг лише 3824 км. Зовні автомобіль оброблений сірою фарбою, а інтер’єр отримав чорну оббивку. Двигун 967М видає 39 кінських сил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Reezocar виставили оголошення про продаж плавучого ЛуАЗ 967М 1983 року.За нього хочуть 14 000 євро, пише Обозреватель Позашляховик перебуває в Нідерландах, і там він і зареєстрований. Знайти такий автомобіль дуже непросто, тому його рідкість пояснює таку високу ціну.Також серед унікальних особливостей моделі те, що вона має пробіг лише 3824 км. Зовні автомобіль оброблений сірою фарбою, а інтер’єр отримав чорну оббивку. Двигун 967М видає 39 кінських сил.

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