У Нідерландах виставили на продаж плавучу «Волинянку»
Сьогодні, 17:00
На сайті Reezocar виставили оголошення про продаж плавучого ЛуАЗ 967М 1983 року.
За нього хочуть 14 000 євро, пише Обозреватель.
Позашляховик перебуває в Нідерландах, і там він і зареєстрований. Знайти такий автомобіль дуже непросто, тому його рідкість пояснює таку високу ціну.
Також серед унікальних особливостей моделі те, що вона має пробіг лише 3824 км. Зовні автомобіль оброблений сірою фарбою, а інтер’єр отримав чорну оббивку. Двигун 967М видає 39 кінських сил.
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За нього хочуть 14 000 євро, пише Обозреватель.
Позашляховик перебуває в Нідерландах, і там він і зареєстрований. Знайти такий автомобіль дуже непросто, тому його рідкість пояснює таку високу ціну.
Також серед унікальних особливостей моделі те, що вона має пробіг лише 3824 км. Зовні автомобіль оброблений сірою фарбою, а інтер’єр отримав чорну оббивку. Двигун 967М видає 39 кінських сил.
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