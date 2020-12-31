Відбрехатися не вдалося: водій заплатить 17 тисяч штрафу за п'яне кермування у місті на Волині

В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом у Рожищі.



Про це йдеться у постанові суду від 11 травня, пише



14 квітня о 20:20 на вулиці Мостовій у Рожищі, маючи ознаки алкогольного сп'яніння, чоловік керував автомобілем марки Volvo і на вимогу поліцейського пройти у встановленому законом порядку огляд щодо визначення стану сп'яніння відмовився.



Під час розгляду справи водій свою винність у вчиненні зазначеного правопорушення не визнав. Він пояснив, що їхав з села Рудня в місто Ковель, його зупинили поліцейські, оскільки поїхав під знак «Рух вантажних автомобілів заборонено».



В ході спілкування з поліцейськими, останній запропонував пройти огляд щодо визначення стану сп'яніння за допомогою технічних засобів, але він від цього відмовився, оскільки в теперішній час є поширеною коронавірусна хвороба і чоловік не був впевнений, що таким приладом не користувалася хвора особа.



Далі поліцейський запропонував йому пройти такий огляд в медичному закладі, на що водій також відмовився, оскільки в лікарні теж є хворі на «COVID-19».



«Наведені чоловіком в суді мотиви відмови від проходження огляду суд розцінює як такі, що направлені на уникнення адміністративної відповідальності та визнає їх непереконливими і такими, що не впливають на вирішення цієї справи», – йдеться у постанові суду.



Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Також він заплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Рожищенського районного судурозглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом у Рожищі.Про це йдеться у постанові суду від 11 травня, пише Район.Рожище 14 квітня о 20:20 на вулиці Мостовій у Рожищі, маючи ознаки алкогольного сп'яніння, чоловік керував автомобілем марки Volvo і на вимогу поліцейського пройти у встановленому законом порядку огляд щодо визначення стану сп'яніння відмовився.Під час розгляду справи водій свою винність у вчиненні зазначеного правопорушення не визнав. Він пояснив, що їхав з села Рудня в місто Ковель, його зупинили поліцейські, оскільки поїхав під знак «Рух вантажних автомобілів заборонено».В ході спілкування з поліцейськими, останній запропонував пройти огляд щодо визначення стану сп'яніння за допомогою технічних засобів, але він від цього відмовився, оскільки в теперішній час є поширеною коронавірусна хвороба і чоловік не був впевнений, що таким приладом не користувалася хвора особа.Далі поліцейський запропонував йому пройти такий огляд в медичному закладі, на що водій також відмовився, оскільки в лікарні теж є хворі на «COVID-19».«Наведені чоловіком в суді мотиви відмови від проходження огляду суд розцінює як такі, що направлені на уникнення адміністративної відповідальності та визнає їх непереконливими і такими, що не впливають на вирішення цієї справи», – йдеться у постанові суду.Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Також він заплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

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