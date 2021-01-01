На вході у центральний парк Луцька пропонують встановити світлофор





Таку пропозицію на платформі



За його словами, у зв’язку з початком реконструкції проспекту Волі транспортне навантаження на вулицю Глушець суттєво збільшиться.



«На вулиці Глушець біля входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки є пішохідний перехід зі встановленими лежачими поліцейськими. Це створює затори навіть за відсутності пішоходів і зранку, і ввечері, а інколи й удень. Варіант вирішення проблеми – демонтувати штучні перешкоди та встановити світлофор «на вимогу», – пропонує автор звернення.

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