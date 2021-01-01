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На вході у центральний парк Луцька пропонують встановити світлофор

На вході у центральний парк Луцька пропонують встановити світлофор
Аби уникнути заторів, пішохідний перехід, який веде до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, пропонують зробити регульованим.

Таку пропозицію на платформі «Відкрите місто» висловив користувач AL Chudakuli.

За його словами, у зв’язку з початком реконструкції проспекту Волі транспортне навантаження на вулицю Глушець суттєво збільшиться.

«На вулиці Глушець біля входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки є пішохідний перехід зі встановленими лежачими поліцейськими. Це створює затори навіть за відсутності пішоходів і зранку, і ввечері, а інколи й удень. Варіант вирішення проблеми – демонтувати штучні перешкоди та встановити світлофор «на вимогу», – пропонує автор звернення.

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Теги: парк, світлофор, Луцьк
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