Тарифи на електроенергію в Україні злетять: назвали дату





Про це повідомляє видання



Підвищення зачепить не всіх. Чим вище споживання, то більше доведеться платити. Ймовірно, зростання стосуватимуться тільки тих, хто використовує від 300 кВт*год струму на місяць. За кожну наступну кВт*год їм доведеться платити за новою ціною. З іншого боку, зараз розглядають можливість повернути пільгові тарифи для тих, хто витрачає до 100 кВт*год на місяць.



"Я завжди виступав за те, щоб для тих, хто споживає більше ніж 500 кВт*год , ввели вищий тариф. Якщо у людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів. Вони спочатку думали про обсяг понад 300 кВт⋅год, а потім від 500 кВт*год . Такі ціни (2,5 грн за кВт⋅год) планують встановити 1 липня", – розповідає глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.



На думку експерта, варто ввести чотири різні тарифи: на перші 100 кВт*год у розмірі 90 коп., від 100 до 500 кВт*год – 1,68 грн, від 500 до 1000 кВт⋅год – 2,5 грн, і вище за 1000 кВт*год – більше ніж 3 грн. Однак і це не вирішить нестачі коштів на компенсацію вартості генерації струму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 липня впровадять нові умови постачання електричної енергії за умовами спецзобов'язань (ПСЗ). Імовірно, вартість струму збільшиться з 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅год, залежно від обсягів споживання.Про це повідомляє видання Главком Підвищення зачепить не всіх. Чим вище споживання, то більше доведеться платити. Ймовірно, зростання стосуватимуться тільки тих, хто використовує від 300 кВт*год струму на місяць. За кожну наступну кВт*год їм доведеться платити за новою ціною. З іншого боку, зараз розглядають можливість повернути пільгові тарифи для тих, хто витрачає до 100 кВт*год на місяць."Я завжди виступав за те, щоб для тих, хто споживає більше ніж 500 кВт*год , ввели вищий тариф. Якщо у людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів. Вони спочатку думали про обсяг понад 300 кВт⋅год, а потім від 500 кВт*год . Такі ціни (2,5 грн за кВт⋅год) планують встановити 1 липня", – розповідає глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДАНа думку експерта, варто ввести чотири різні тарифи: на перші 100 кВт*год у розмірі 90 коп., від 100 до 500 кВт*год – 1,68 грн, від 500 до 1000 кВт⋅год – 2,5 грн, і вище за 1000 кВт*год – більше ніж 3 грн. Однак і це не вирішить нестачі коштів на компенсацію вартості генерації струму.

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