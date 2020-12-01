На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
Сьогодні, 10:20
На Волині затримали автомобіль із контрабандними цигарками.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
14 травня, перевіряючи наявну інформацію, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції на околиці міста Володимир-Волинський зупинили мікроавтобус «Renault Master» української реєстрації.
Під час огляду автівки, в багажному відділенні правоохоронці виявили ящики з тютюновими виробами, які житель Ковеля мав намір незаконно реалізувати у Нововолинську.
Транспортний засіб та 2,5 тис. пачок цигарок різних марок вилучили співробітники Нацполіції.
Тривають слідчі дії.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
14 травня, перевіряючи наявну інформацію, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції на околиці міста Володимир-Волинський зупинили мікроавтобус «Renault Master» української реєстрації.
Під час огляду автівки, в багажному відділенні правоохоронці виявили ящики з тютюновими виробами, які житель Ковеля мав намір незаконно реалізувати у Нововолинську.
Транспортний засіб та 2,5 тис. пачок цигарок різних марок вилучили співробітники Нацполіції.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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