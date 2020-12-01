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На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса

На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
На Волині затримали автомобіль із контрабандними цигарками.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

14 травня, перевіряючи наявну інформацію, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції на околиці міста Володимир-Волинський зупинили мікроавтобус «Renault Master» української реєстрації.

Під час огляду автівки, в багажному відділенні правоохоронці виявили ящики з тютюновими виробами, які житель Ковеля мав намір незаконно реалізувати у Нововолинську.

Транспортний засіб та 2,5 тис. пачок цигарок різних марок вилучили співробітники Нацполіції.

Тривають слідчі дії.
На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса

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Теги: цигарки, прикордонники
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