На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



14 травня, перевіряючи наявну інформацію, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції на околиці міста Володимир-Волинський зупинили мікроавтобус «Renault Master» української реєстрації.



Під час огляду автівки, в багажному відділенні правоохоронці виявили ящики з тютюновими виробами, які житель Ковеля мав намір незаконно реалізувати у Нововолинську.



Транспортний засіб та 2,5 тис. пачок цигарок різних марок вилучили співробітники Нацполіції.



Тривають слідчі дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали автомобіль із контрабандними цигарками.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.14 травня, перевіряючи наявну інформацію, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції на околиці міста Володимир-Волинський зупинили мікроавтобус «Renault Master» української реєстрації.Під час огляду автівки, в багажному відділенні правоохоронці виявили ящики з тютюновими виробами, які житель Ковеля мав намір незаконно реалізувати у Нововолинську.Транспортний засіб та 2,5 тис. пачок цигарок різних марок вилучили співробітники Нацполіції.Тривають слідчі дії.

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