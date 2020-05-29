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Коли у школах Луцька пролунає останній дзвоник

Коли у школах Луцька пролунає останній дзвоник
У школах обласного центру та прилеглих до Луцька територій останній дзвоник може пролунати в різні дні.

Про це розповіла очільниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, пише ІА Волинські Новини.

За її словами, навчальний рік триває до 1 липня (ЗНО, державна підсумкова атестація, яку, утім, через пандемію коронавірусу цього та минулого року відмінили).

Що стосується цьогорічного останнього дзвоника у школах Луцька, то в управлінні освіти його рекомендують провести 29 травня.

«Ми лише рекомендуємо, а остаточне рішення приймає колектив та керівництво школи. Ми рекомендували затвердити єдину дату для всіх шкіл міста – 29 травня, тому що так зручніше, легше, бо це, врешті-решт, урочисто.

Але для загальноосвітніх закладів окремих населених пунктів з прилеглих до міста територій ми рекомендуємо провести останній дзвоник у п’ятницю, 28 травня. Це стосується тих шкіл, де немає 11 класів, адже для випускників 28 травня проводять процедуру ЗНО. Зокрема, у нашій територіальній громаді є села, які мають лише дев’яті класи, до прикладу, Шепель та Одеради», – зазначила Зіновія Лещенко.

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Теги: останній дзвоник, Луцьк
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