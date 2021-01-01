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В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії»

В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії»
З листа очікування в додатку "Дія" людей, які не є в пріоритетних групах, при наявності вакцини будуть запрошувати і прищеплювати на вихідних для того, щоб в Україні не просідали темпи вакцинації.
В Україні почнуть відкривати центри вакцинації громадян, які записалися в лист очікування. Перші центри відкриють у містах-мільйонниках.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів журналістам 15 травня, пише РБК-Україна.


"Для виконання доручення президента і прем'єра про вакцинацію всіх людей з листа очікування ми запускаємо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм для вакцинальних центрів був затверджений у п'ятницю, 14 травня, оперативним штабом", - сказав Ляшко.
При цьому він зазначив, що центри відразу по всій країні не відкриються.

"Ми будемо починати з міст-мільйонників. У понеділок-вівторок ми отримаємо відповіді від регіонів, чи готові вони вже їх відкривати. Ми сподіваємося, що першими будуть Київ і Львів, тому що вже є з ними попередні домовленості", - сказав головний санлікар.

З листа очікування в додатку "Дія" людей, які не є в пріоритетних групах, при наявності вакцини будуть запрошувати і прищеплювати на вихідних для того, щоб в Україні не просідали темпи вакцинації. Запрошувати цих людей будуть в тій черзі, в якій вони записалися.

"Через наш контакт-центр ми будемо продзвонювати людей з листа очікування і формувати списки. Вакцинальні центри будуть відкриті на 10 або 20 постів, залежно від того, яку локацію обере місцева влада. Це має бути велика площа - Виставковий центр, стадіон, Палац спорту тощо. Там стоятиме кілька маніпуляційних столів, будуть стільці для черги на щеплення і після неї, щоб не було скупчення", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, в Україні в чергу на отримання щеплення проти коронавірусу записалося понад 597 тисяч людей. Зараз вакцинують найбільш вразливі групи населення.



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Теги: Ляшко, вакцинація, Дія
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