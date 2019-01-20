«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО





Президент спортивного клубу «Отаман» Сергій Поліщук зазначив, що 15 травня в спорткомплексі «Колос» у турнірі взяли участь хлопці та дівчата, які змагалися в трьох вікових категоріях: 2010 р.н., 2011 р.н. та 2012 р.н. Загалом було 15 команд.



«Дзюдо – це дуже популярний вид спорту, який поширений не лише на теренах Волині, а й загалом у світі. Він є одним з наймасовіших. Важливо зауважити, що ми популяризуємо активний та здоровий спосіб життя, адже якщо здорові наші діти, то вони щасливі. А щасливі діти, щасливі батьки.



До всього ж дзюдо – це дуже дружній вид спорту, бо тут кожен підтримує один одного», - розповів Сергій Поліщук.



Він наголосив, що це перші змагання такого плану, які організував СК «Отаман». Надалі ж планують робити схожі турніри, які стануть рейтинговими.



Президент СК «Отаман» додав, що, окрім медалей та грамот, учасники матимуть ще й спортивні регалії.



«Нині ми преміюємо кращих спортсменів грошовими винагородами. Тобто у кожній групі обирають двох кращих учасників, які отримують грошові премії», - розповів Сергій Поліщук.



Також він резюмував, що надалі організатори турніру планують проводити навчальні семінари, тренувальні збори та змагання на базі ДЮСШ «Колос» і на базі Волинського боксерського клубу олімпійського резерву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся відкритий турнір з дзюдо, в якому взяло участь 300 дітей з усієї Волині.Президент спортивного клубу «Отаман»зазначив, що 15 травня в спорткомплексі «Колос» у турнірі взяли участь хлопці та дівчата, які змагалися в трьох вікових категоріях: 2010 р.н., 2011 р.н. та 2012 р.н. Загалом було 15 команд. Про це повідомляє t1.ua. «Дзюдо – це дуже популярний вид спорту, який поширений не лише на теренах Волині, а й загалом у світі. Він є одним з наймасовіших. Важливо зауважити, що ми популяризуємо активний та здоровий спосіб життя, адже якщо здорові наші діти, то вони щасливі. А щасливі діти, щасливі батьки.До всього ж дзюдо – це дуже дружній вид спорту, бо тут кожен підтримує один одного», - розповів Сергій Поліщук.Він наголосив, що це перші змагання такого плану, які організував СК «Отаман». Надалі ж планують робити схожі турніри, які стануть рейтинговими.Президент СК «Отаман» додав, що, окрім медалей та грамот, учасники матимуть ще й спортивні регалії.«Нині ми преміюємо кращих спортсменів грошовими винагородами. Тобто у кожній групі обирають двох кращих учасників, які отримують грошові премії», - розповів Сергій Поліщук.Також він резюмував, що надалі організатори турніру планують проводити навчальні семінари, тренувальні збори та змагання на базі ДЮСШ «Колос» і на базі Волинського боксерського клубу олімпійського резерву.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію