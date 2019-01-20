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«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО

«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
У Луцьку відбувся відкритий турнір з дзюдо, в якому взяло участь 300 дітей з усієї Волині.

Президент спортивного клубу «Отаман» Сергій Поліщук зазначив, що 15 травня в спорткомплексі «Колос» у турнірі взяли участь хлопці та дівчата, які змагалися в трьох вікових категоріях: 2010 р.н., 2011 р.н. та 2012 р.н. Загалом було 15 команд. Про це повідомляє t1.ua.

«Дзюдо – це дуже популярний вид спорту, який поширений не лише на теренах Волині, а й загалом у світі. Він є одним з наймасовіших. Важливо зауважити, що ми популяризуємо активний та здоровий спосіб життя, адже якщо здорові наші діти, то вони щасливі. А щасливі діти, щасливі батьки.

До всього ж дзюдо – це дуже дружній вид спорту, бо тут кожен підтримує один одного», - розповів Сергій Поліщук.

Він наголосив, що це перші змагання такого плану, які організував СК «Отаман». Надалі ж планують робити схожі турніри, які стануть рейтинговими.

Президент СК «Отаман» додав, що, окрім медалей та грамот, учасники матимуть ще й спортивні регалії.

«Нині ми преміюємо кращих спортсменів грошовими винагородами. Тобто у кожній групі обирають двох кращих учасників, які отримують грошові премії», - розповів Сергій Поліщук.

Також він резюмував, що надалі організатори турніру планують проводити навчальні семінари, тренувальні збори та змагання на базі ДЮСШ «Колос» і на базі Волинського боксерського клубу олімпійського резерву.

«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО

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Теги: СК «Отаман», турнір, дзюдо
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