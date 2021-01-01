вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС шукає маршрути для повернення

Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС шукає маршрути для повернення
Міністерство закордонних справ підтримує зв‘язок з українцями, які висловили бажання залишити Сектор Гази, дипломати відпрацьовують маршрути репатріації.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він поінформував, що наразі Сектор Гази хочуть залишити 120 українців.

«Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», - зазначив Ніколенко.
Речник запевнив, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сектор Гази, українці, повернення додому
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Старий Луцьк» поступився у битві за фінал – команда побореться за бронзу
Сьогодні, 23:20
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 11-15 травня.ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС шукає маршрути для повернення
Сьогодні, 22:47
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
Сьогодні, 21:31
В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії»
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Греція відкриває кордони для українських туристів Греція відкриває кордони для українських туристів
14 травень, 20:41
Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки
13 травень, 17:25
В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити В Україні планують підвищити податки: кому доведеться більше платити
11 травень, 16:05
У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців
06 травень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Старий Луцьк» поступився у битві за фінал – команда побореться за бронзу
Сьогодні, 23:20
 0
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 11-15 травня.ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
 0
Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС шукає маршрути для повернення
Сьогодні, 22:47
 0
«Ми преміюємо кращих спортсменів»: СК «Отаман» організував у Луцьку турнір з дзюдо.ФОТО
Сьогодні, 21:31
 0
В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії»
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8