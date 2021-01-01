Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС шукає маршрути для повернення





Про це Олег Ніколенко.



Він поінформував, що наразі Сектор Гази хочуть залишити 120 українців.



«Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», - зазначив Ніколенко.

Речник запевнив, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.



Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство закордонних справ підтримує зв‘язок з українцями, які висловили бажання залишити Сектор Гази, дипломати відпрацьовують маршрути репатріації.Про це Укрінформу повідомив речник МЗСВін поінформував, що наразі Сектор Гази хочуть залишити 120 українців.«Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», - зазначив Ніколенко.Речник запевнив, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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