Міський голова Ковеляпідготував черговий дайджест про події робочого тижня з 11-15 травня. І принагідно нагадам жителям краю, що триває прийом проєктів на участь в Громадському бюджеті Ковельської територіальної громади.Серед Зокрема, у випуску дивіться про:- Субсидії і через що утворилися черги: управління соціального захисту закликає не нагнітати ситуацію;- Як Ковельський фаховий медичний коледж урочистостями відзначив 75-річницю з дня утворення;- Регіональний форум «Пробація, влада, бізнес і громада: через партнерство до підвищення безпеки громад», що відбувся у Ковелі;- Конкурс на заміщення семи вакантних посад місцевого самоврядування Ковельської міської ради виконавчого комітету;- Засідання виконкому: перевиконано бюджет за перший квартал й з 20 травня курсуватиме автобус на Ружин;- У третю неділю травня вшановують жертв політичних репресій та тоталітарного режиму;- Засідання Волинської регіональної платформи в Радовичах Турійської громади, ініційованої Асоціацією міст України, під час якого міська влада Ковеля озвучила важливе питання з дозволами від ДАБІ.