Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 11-15 травня.ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
Міський голова Ковеля Ігор Чайка підготував черговий дайджест про події робочого тижня з 11-15 травня. І принагідно нагадам жителям краю, що триває прийом проєктів на участь в Громадському бюджеті Ковельської територіальної громади.
Серед Зокрема, у випуску дивіться про:
- Субсидії і через що утворилися черги: управління соціального захисту закликає не нагнітати ситуацію;
- Як Ковельський фаховий медичний коледж урочистостями відзначив 75-річницю з дня утворення;
- Регіональний форум «Пробація, влада, бізнес і громада: через партнерство до підвищення безпеки громад», що відбувся у Ковелі;
- Конкурс на заміщення семи вакантних посад місцевого самоврядування Ковельської міської ради виконавчого комітету;
- Засідання виконкому: перевиконано бюджет за перший квартал й з 20 травня курсуватиме автобус на Ружин;
- У третю неділю травня вшановують жертв політичних репресій та тоталітарного режиму;
- Засідання Волинської регіональної платформи в Радовичах Турійської громади, ініційованої Асоціацією міст України, під час якого міська влада Ковеля озвучила важливе питання з дозволами від ДАБІ.
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Серед Зокрема, у випуску дивіться про:
- Субсидії і через що утворилися черги: управління соціального захисту закликає не нагнітати ситуацію;
- Як Ковельський фаховий медичний коледж урочистостями відзначив 75-річницю з дня утворення;
- Регіональний форум «Пробація, влада, бізнес і громада: через партнерство до підвищення безпеки громад», що відбувся у Ковелі;
- Конкурс на заміщення семи вакантних посад місцевого самоврядування Ковельської міської ради виконавчого комітету;
- Засідання виконкому: перевиконано бюджет за перший квартал й з 20 травня курсуватиме автобус на Ружин;
- У третю неділю травня вшановують жертв політичних репресій та тоталітарного режиму;
- Засідання Волинської регіональної платформи в Радовичах Турійської громади, ініційованої Асоціацією міст України, під час якого міська влада Ковеля озвучила важливе питання з дозволами від ДАБІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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