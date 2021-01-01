«Старий Луцьк» поступився у битві за фінал – команда побореться за бронзу





До цього команди вибороли по дві перемоги, вигравши по одному поєдинку вдома та на виїзді. Усі матчі серії минули в запеклій боротьбі. Без сумніву, таким же має бути і вирішальний поєдинок за вихід у фінал.

Гра завершилась з рахунком 65:82 на користь БК "БІПА-СДЮСШОР".

Про перебіг матчу повідомляє



Початок матчу у господарів вийшов непогано: волиняни захопили лідерство завдяки дальнім влучанням Федчука. Після набраних очок Швагринського перевага «Старого Луцька» збільшилася до 5 пунктів. Тайм-аут пішов на користь гостям. Челован вдало ввійшов у гру і приніс декілька важливих очок своїй команді. Все ж влучнішими у першій чверті були лучани – 20-16.



Друга чверть також розпочалася для підопічних Володимира Журжія непогано – Глушко влучив «ендван». По ходу чверті у господарів почалися серйозні проблеми з реалізацією кидків: погіршилася реалізація дальніх спроб, продовжувала бути невисокою кількість влучань і зі штрафних. У підопічних Шаламова навпаки гра вдавалася. Особлива варто відзначити Соловйова. Перед великою перервою на табло «горів» рахунок 29-37.



Третя чверть подарувала надію на «камбек». Лучани влучали свої кидки: Федчук знову забив «трьохи», очки в актив «Старого Луцька» записували Коцько, Унгурян та Швагринський. Втім, не відставали й одесити. Команди достатньо фолили, вистачало і травм. Перед останньою чвертю зберігалася восьмиочкова перевага «БІПи» – 50-58.



Хлопці Володимира Журжія боролися за перемогу до останнього. «Старий Луцьк» зумів наблизитися в рахунку на 5 очок, однак на більше лучан не вистачило. Фінальна сирена зафіксувала перемогу «БІПи» 65-82. У складі господарів відзначаємо Володимира Коцька (19 очок та 7 підбирань). Вже 19-го травня наша команда розпочне боротьбу за «бронзу» у матчах проти «Кривбаса».











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 15 травня, відбувся вирішальний, п`ятий матч з баскетболу півфінальної серії Вищої ліги між командами "Старий Луцьк-Університет"- "БІПА-СДЮСШОР".До цього команди вибороли по дві перемоги, вигравши по одному поєдинку вдома та на виїзді. Усі матчі серії минули в запеклій боротьбі. Без сумніву, таким же має бути і вирішальний поєдинок за вихід у фінал.Гра завершилась з рахунком 65:82 на користь БК "БІПА-СДЮСШОР".Про перебіг матчу повідомляє пресслужба луцьких баскетболістів.Початок матчу у господарів вийшов непогано: волиняни захопили лідерство завдяки дальнім влучанням Федчука. Після набраних очок Швагринського перевага «Старого Луцька» збільшилася до 5 пунктів. Тайм-аут пішов на користь гостям. Челован вдало ввійшов у гру і приніс декілька важливих очок своїй команді. Все ж влучнішими у першій чверті були лучани – 20-16.Друга чверть також розпочалася для підопічнихнепогано –влучив «ендван». По ходу чверті у господарів почалися серйозні проблеми з реалізацією кидків: погіршилася реалізація дальніх спроб, продовжувала бути невисокою кількість влучань і зі штрафних. У підопічнихнавпаки гра вдавалася. Особлива варто відзначити. Перед великою перервою на табло «горів» рахунок 29-37.Третя чверть подарувала надію на «камбек». Лучани влучали свої кидки: Федчук знову забив «трьохи», очки в актив «Старого Луцька» записувалита. Втім, не відставали й одесити. Команди достатньо фолили, вистачало і травм. Перед останньою чвертю зберігалася восьмиочкова перевага «БІПи» – 50-58.Хлопціборолися за перемогу до останнього. «Старий Луцьк» зумів наблизитися в рахунку на 5 очок, однак на більше лучан не вистачило. Фінальна сирена зафіксувала перемогу «БІПи» 65-82. У складі господарів відзначаємо Володимира Коцька (19 очок та 7 підбирань). Вже 19-го травня наша команда розпочне боротьбу за «бронзу» у матчах проти «Кривбаса».

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