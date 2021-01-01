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Здебільшого братики: показали, як у Нововолинську вирощують квіти для озеленення

Здебільшого братики: показали, як у Нововолинську вирощують квіти для озеленення
У теплицях «Виробничого управління комунального господарства», що в Нововолинську, вирощують квіткову розсаду в ящиках. Після того, як рослини підростуть, їх висаджують на відкритий ґрунт на території міста.
Про це розповіла майстриня дільниці благоустрою господарства Світлана Жукова, - передає Суспільне.

«Вирощуємо бегонію завждиквітучу, петунію, тюльпани. Також висадили у горшки дуже гарну квітку – остеоспермум. Квітка ця як ромашка, багаторічна культура», – говорить жінка.

Зі слів майстрині, 80 % розсади вирощують у теплицях під плівкою. Взимку теплиці опалюють: всередині знаходяться твердопаливні котли. Загальна кількість рослин, які висаджують, становить від 100 до 120 тисяч квітів.

Загальна площа теплиць – 1 200 метрів квадратних, а площа теплиці з плівки – 200 метрів квадратних. Через низьку температуру цієї весни озеленення в Нововолинську розпочалося на декілька тижнів пізніше.
Впродовж квітня у місті висадили 16 тисяч рослин – здебільшого братики. У горщиках вирощують ті квіти, якими прикрашають ліхтарі та декорують арки. Їх почали виставляти в місті нещодавно, додала майстриня дільниці благоустрою.


Здебільшого братики: показали, як у Нововолинську вирощують квіти для озеленення
Здебільшого братики: показали, як у Нововолинську вирощують квіти для озеленення
Здебільшого братики: показали, як у Нововолинську вирощують квіти для озеленення

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