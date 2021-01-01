Відійшовс у вічність інженер, автор знаменитих «Волинянок»

>Костянтин Ураєв.



Про це повідомляє журналіст Микола Якименко.



Багато років він працював на Луцькому автозаводі головним технологом підприємства та на інших відповідальних посадах, викладав на кафедрі обробки металів тиском Луцького національного технічного університету.



Костянтин Ураєв був талановитим інженером і організатором виробництва, прекрасним педагогом і наставником. Він виховав сина Дмитра, який працює на телеканалі «Аверс», дочку Олену.



Світла пам’ять про Костянтина Ураєва залишиться в серцях його рідних, друзів, колег, сусідів.



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