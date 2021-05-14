«Друзі» повертаються: у травні вийде спецепізод з головними героями серіалу





Побачити цей випуск на можна буде на платформі HBO MAX 27 травня 2021 року.



"Приготуйтеся до того, що ми знову побачимо наших улюбленців разом.

Возз'єднання друзів відбудеться 27 травня тільки на каналі HBO Max", – написали на Youtube-каналі сервісу.



Компанія також опублікували тизер до випуску, де 6 друзів йдуть разом вечірнім містом.





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