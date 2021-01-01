У Волинській обласній лікарні запрацювали оновлені операційні блоки.ФОТО

У Волинській обласній клілінічній лікарні запрацювали операційні блоки відділень «Ортопедія та травматологія’’ та «Нейрохірургія’’.Про це інформуєу соцмережі facebook.Установлений після ремонту сучасний операційний стіл дозволяє змінювати положення хворого для комфорту хірурга та пацієнта. Прооперованого більше не перекладають двічі з операційного стола на каталку, а з каталки на ліжко в палаті.У відділення закупили спеціальні пересувні ліжка, якими можна вивезти хворого безпосередньо з операційної. Сучасна система подачі кисню та електроенергії, прокладена через верхні консолі, дозволяє вільно пересуватись персоналу по залу без ризику пошкодити магістраль та спричинити закорочення. Система обігріву дозволяє підтримувати комфортну температуру для пацієнта. Легкозмивне покритиття стін та підлоги без швів унеможливлює поширення патогенних мікроорганізмів. Сприяє цьому і сучасна вентиляція, яка забезпечує належний мікроклімат для персоналу.Додатковий електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) дозволяє хірургам бачити оперовану ділянку під прямим рентген-контролем одразу в двох проекціях, а це значно заощаджує час проведення втручання.Щотижня в цих залах їх виконують від 20 до 30. Поєднання цих рішень дозволяє персоналу працювати комфортно, а пацієнтам одужувати якнайшвидше.