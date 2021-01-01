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До Дня Європи у Луцьку відкрили світломузичний фонтан. ФОТО

До Дня Європи у Луцьку відкрили світломузичний фонтан. ФОТО
Вчора, 15 травня, з нагоди святкування Дня Європи, у Луцьку презентували завершений світломузичний фонтан. Урочистості відкривали виступ квартету «Акорд» та ансамблю бального танцю «Юність».

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Потому присутніх привітав міський голова Ігор Поліщук: «Луцьк вже давно був європейським містом, адже ще 1429 року саме у нашому місті відбувалась зустріч європейських монархів. А маґдебурзьке право Луцьк отримав ще у 1432 році.

У День Європи, хочу побажати усім сповідувати справжні європейські цінності: повагу до своєї держави, міста, шанування чужої праці, повагу один до одного та до чужої думки. Хочу побажати рідному Луцьку успіху, процвітання, розвитку та європейського майбутнього», - побажав присутнім лучанам міський голова.

Святкове дійство супроводжували мистецькі виступи балетної студії «Жизель», народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність», народного ансамблю спортивного танцю «Троянда», народного художнього колективу сучасного танцю «Міраж», студій танцю «IRON CITY», «STYLEZ» та танцювального клубу СК-ДЕНС.


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Теги: фонтан, Луцьк, День Європи
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А у Європі день України не святкують так само як і у США!
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