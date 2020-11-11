«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів

Масштабний фестиваль "Волинська Голландія", який стартував на Ковельщині 12 травня, один день не прийматиме гостей.Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.Так, тюльпанове поле, що на на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, не прийматиме відвідувачів у понеділок, 17 травня."Якщо вам кортить скоріше побачити тюльпанчики, то приїздіть в суботу і неділю. Бо інакше доведеться чекати вівторка. Наші тюльпани дуже люблять гостей, але і їм потрібен відпочинок. Тому в понеділок у них вихідний", - написали організатори фестивалю.Нагадаємо, квітковий. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.Вартість квитків:дорослий - 50 грн;дитячий - 30 грн (6-14р);пільговий - безкоштовний.