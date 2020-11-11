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«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів

«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Масштабний фестиваль "Волинська Голландія", який стартував на Ковельщині 12 травня, один день не прийматиме гостей.

Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.

Так, тюльпанове поле, що на на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, не прийматиме відвідувачів у понеділок, 17 травня.

"Якщо вам кортить скоріше побачити тюльпанчики, то приїздіть в суботу і неділю. Бо інакше доведеться чекати вівторка. Наші тюльпани дуже люблять гостей, але і їм потрібен відпочинок. Тому в понеділок у них вихідний", - написали організатори фестивалю.

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Нагадаємо, квітковий фестиваль триватиме до 23 травня включно. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.

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Теги: Волинська Голландія, вихідний, масштабний фестиваль
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