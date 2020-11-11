«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Сьогодні, 11:50
Масштабний фестиваль "Волинська Голландія", який стартував на Ковельщині 12 травня, один день не прийматиме гостей.
Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.
Так, тюльпанове поле, що на на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, не прийматиме відвідувачів у понеділок, 17 травня.
"Якщо вам кортить скоріше побачити тюльпанчики, то приїздіть в суботу і неділю. Бо інакше доведеться чекати вівторка. Наші тюльпани дуже люблять гостей, але і їм потрібен відпочинок. Тому в понеділок у них вихідний", - написали організатори фестивалю.
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Нагадаємо, квітковий фестиваль триватиме до 23 травня включно. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.
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Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.
Так, тюльпанове поле, що на на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, не прийматиме відвідувачів у понеділок, 17 травня.
"Якщо вам кортить скоріше побачити тюльпанчики, то приїздіть в суботу і неділю. Бо інакше доведеться чекати вівторка. Наші тюльпани дуже люблять гостей, але і їм потрібен відпочинок. Тому в понеділок у них вихідний", - написали організатори фестивалю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Три гектари тюльпанів: перший день фестивалю «Волинська Голландія» у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нагадаємо, квітковий фестиваль триватиме до 23 травня включно. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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