Курс валют у Луцьку на 16 травня





Євро при купівлі становить – 33.121, продажу – 33.589.



Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.971, продаж – 7.474.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 16 травня 2021 року такий: купівля – 27.468, а продаж – 27.712.Євро при купівлі становить – 33.121, продажу – 33.589.Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.971, продаж – 7.474.

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