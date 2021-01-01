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Курс валют у Луцьку на 16 травня

Курс валют у Луцьку на 16 травня
Курс долара у Луцьку станом на 16 травня 2021 року такий: купівля – 27.468, а продаж – 27.712.

Євро при купівлі становить – 33.121, продажу – 33.589.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.971, продаж – 7.474.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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