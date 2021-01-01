Курс валют у Луцьку на 16 травня
Сьогодні, 09:50
Курс долара у Луцьку станом на 16 травня 2021 року такий: купівля – 27.468, а продаж – 27.712.
Євро при купівлі становить – 33.121, продажу – 33.589.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.971, продаж – 7.474.
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Євро при купівлі становить – 33.121, продажу – 33.589.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.971, продаж – 7.474.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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