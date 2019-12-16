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Під час благодійної акції онкохворій дівчинці з Волині зібрали 50 тисяч гривень

Під час благодійної акції онкохворій дівчинці з Волині зібрали 50 тисяч гривень
15 травня у Нововолинську відбулася благодійна акція «Милосердя врятує світ». Захід організував Нововолинський міський Палац культури на підтримку десятирічної Анастасії Трофимюк, у якої виявили рак крові.

Акція стартувала благодійним забігом. У ньому взяли участь міський голова Борис Карпус, депутати, спортсмени та активні мешканці, йдеться на сайті міської ради.

На майдані Незалежності пройшло чимало заходів: дитячий концерт за участю вихованців міського палацу культури та Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості, показові виступи сучасних танців, розважально-ігрова програма для дітей. Музичні композиції дарували глядачам народний аматорський естрадний оркестр, жіноче тріо “Лебедине крило” та місцеві аматори сцени.

Також відбувся благодійний аукціон. Лоти надали відомі фотографи, художники та заклади харчування.

Протягом дня на майдані Незалежності діяли виставка-ярмарок фотозона, аквагрим, майстер-клас з декорування імбирного печива. Стояли скриньки для збору коштів на лікування Анастасії Трофимюк.

Завдяки небайдужим нововолинцям вдалося зібрати 51 тис. 421 грн.

Міський голова Борис Карпус подякував усім причетним до благодійного заходу та побажав швидкого одужання Анастасії Трофимюк.


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Теги: благодійна акція, Нововолинськ, рак, допомога, кошти
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