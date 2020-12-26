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16 травня – яке сьогодні свято і чого категорично не можна робити у цей день

16 травня – яке сьогодні свято і чого категорично не можна робити у цей день
16 травня православна церква згадує святого Тимофія та його дружину святу Мавру. Вони постраждали за віру в Христа в III столітті. Іменини сьогодні святкують Тимофій, Андрій, Симон.

Про це повідомляє "24 канал".

Прикмети 16 травня

- Солов'ї заспівали напередодні 16 травня – буде велике тепло.
- Якщо черемха зацвіла, то скоро прийдуть холоди.
- Багато роси – буде гарний урожай огірків.
- Якщо листя на ясені ще не розпустилося, а дуб уже зелений стоїть, то літо пройде із засухами.
- Гуси та качки крилами махають – будуть дощі.

Що не можна робити 16 травня

- 16 травня не можна давати обіцянок.
- Не плануйте подорожей за кордон.
- Не сваріться ні з ким.

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Теги: свято, традиції, забобони
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